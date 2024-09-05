Смартфон получит чипсет Exynos 2400e и до 12 ГБ оперативной памяти

Новый доступный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 FE уже практически готов к релизу. Ожидается, что модель Fan Edition серии Galaxy S24 выйдет в самое ближайшее время, и новые утечки теперь раскрыли важные подробности об устройстве перед его дебютом.

Как сообщил инсайдер Йогеш Брар, Galaxy S24 FE будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц, а также получит до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт . Кроме того, новинка получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68, как и все устройства Samsung в этом сегменте. Что касается камеры, то суббфлагман Samsung должен иметь основную камеру разрешением 50 мегапикселей, а также 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, и 8-мегапиксельный дополнительный объектив, а также 10-мегапиксельную фронтальную камеру.

Galaxy S24 FE, похоже, будет работать на фирменном чипсете Samsung Exynos 2400e. Exynos 2400e рассматривается как вариант чипсета Exynos 2400 в Galaxy S24 и S24 Plus. Однако, что еще важнее, похоже, что Galaxy S24 FE будет продаваться с этим чипсетом даже в США, поскольку американская модель телефона была замечена в базе данных Geekbench с фирменным процессором.

Хотя Samsung традиционно поставляла свои устройства в США с чипами Snapdragon, похоже, что намечается отход от данной традиции. Например, ожидается, что планшет Galaxy Tab S10 будет оснащен процессором компании MediaTek.