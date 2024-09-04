Новый мини-ПК может оснащаться процессором Intel Core Ultra 9 288V и до 32 ГБ оперативной памяти

Asus выпустила новейший мини-ПК NUC 14 Pro AI (Lunar Canyon), которые являются наследниками устройств Intel. Как следует из названия, этот мини-ПК от Asus будет оснащен технологией искусственного интеллекта, так как основан на только представленных процессорах Intel Core Ultra 200V, которые обеспечивают не менее 40 TOPS производительности, являющейся минимальным требованием для ПК Copilot+. Помимо этого, компьютер также оснащен специальной кнопкой Copilot спереди, что указывает на его приверженность функциям искусственного интеллекта.

Устройство можно оснастить мощным чипом Intel Core Ultra 9 288V, что позволит ему иметь огромный потенциал производительности. Кроме того, компьютер не имеет выделенных слотов для оперативной памяти стандарта SO-DIMM, а полагается на встроенную память LPDDR5x. Хотя это экономит место на небольшом ПК, но также означает, что пользователю нужно заранее позаботиться о необходимом ему количестве памяти при заказе устройства, поскольку потом заменить память уже не получится. Системы Lunar Canyon могут поддерживать до 32 ГБ LPDDR5X-8533.

В настоящее время Asus не опубликовала фактические характеристики или цены на NUC 14 Pro AI. Тем не менее на странице продукта упоминается использование интегрированной графики Intel Arc, поддержка M.2 2280 NVMe SSD, 2.5G Ethernet, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Система также имеет внутренний динамик и микрофон, который поддерживает голосовые команды. Порты, которые Asus включила в мини-ПК спереди включают комбинированный 3,5 мм аудиоразъем, два порта USB 3.2 Gen 1 и порт Thunderbolt 4. Кроме того, покупатель также получаете два порта USB 3.2 Gen 2, один порт Thunderbolt 4, порт HDMI, разъем Ethernet 2.5G и порт DC-in сзади компьютера.

Помимо устройств на базе Snapdragon X Elite, это, вероятно, первый мини-ПК Copilot+. Это значимое событие в индустрии, поскольку почти все выпущенные ПК Copilot+ (или устройства Copilot+ PC-ready) являются ноутбуками. Но с Asus NUC 14 Pro AI пользователи наконец-то получают функции ИИ от Microsoft на настольном ПК, хотя и довольно скромные.

Запуск NUC 14 Pro AI завершает линейку Asus NUC 14. Она включает ROG NUC, оснащенный процессором Intel Core Ultra 7 155H и графикой RTX 4060 или Core Ultra 9 185H и RTX 4070 GPU, а также NUC 14 Performance, который имеет схожие характеристики с ROG NUC, но больше ориентирован на бизнес-пользователей, NUC 14 Pro+ для покупателей с ограниченным бюджетом и, наконец, NUC 14 Pro AI для тех, кто хочет попробовать возможности ПК Copilot+, но предпочитая настольный вариант компьютера.