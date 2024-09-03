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GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
Новая утечка от kopite7kimi говорит о значительном увеличении энергопотребления грядущей линейки потребительских видеокарт Nvidia RTX 50

 Популярный инсайдер @kopite7kimi утверждает, ссылаясь на свои источники, что графические процессоры GeForce серии Blackwell будут иметь существенное увеличение требований к общей графической мощности (TGP). Согласно их сообщению, все модели будут иметь некоторое увеличение энергопотребления, причем более мощные модели получат большее повышение данного параметра. Эта новость связана с просочившейся информацией из калькулятора мощности блока питания Seasonic, который показал, что RTX 5070 требует 220 Вт (на 20 Вт больше, чем RTX 4070 и соответствует RTX 4070 Super), а RTX 5090 — 500 Вт (по сравнению с 450 Вт у RTX 4090).

 Как и в случае со всеми утечками и слухами, нужно дождаться официальных данных, но в настоящее время нет такой информации от Nvidia. Тем не менее все известное о Nvidia Blackwell предполагает, что линейка будет масштабной, но без существенного улучшения технологии производства, скорее всего, принеся повышенное требование к потребляемой мощности. В то же время Nvidia могла бы сохранить TGP на уровне серии RTX 40 и оставить по-настоящему высокое энергопотребление для карт партнеров, имеющих заводской разгон.

 Хотя @kopite7kimi соглашается с утечкой Seasonic, которая показывает, что графические процессоры серии RTX 50 потребляют больше энергии, чем предыдущее поколение, он утверждает, что увеличение мощности будет больше, чем предполагалось ранее.

 Это говорит о том, что нам потенциально могут понадобиться блоки питания с большей мощностью, чтобы удовлетворить потребности в энергии этих более крупных графических процессоров. Данная новость имеет смысл, особенно с учетом того, что такие компании, как Asus, создают более эффективные блоки питания, чтобы помочь удовлетворить огромные потребности в энергии, которые требуют эти графические процессоры.

 Такое увеличение TGP для потребительских графических процессоров, по-видимому, связано с достижениями в области графических процессоров для центров обработки данных и искусственного интеллекта. В настоящее время Nvidia является лидером в этом сегменте, на долю которого, как сообщается, приходится 98% рынка, а ее самые мощные решения, такие как Hopper H100/H200, потребляют до 700 Вт энергии. Хотя потребительские графические процессоры, скорее всего, не будут такими мощными, как эти чипы для центров обработки данных, они обычно используют схожую архитектуру. Таким образом, если новейшие графические процессоры для искусственного интеллекта и центров обработки данных, использующие чипы Blackwell, будут иметь повышенное энергопотребление, то вполне логично, что потребительские графические процессоры Nvidia последуют их примеру.

 Хотя геймеры и другие профессионалы, вероятно, оценят большую вычислительную мощность, которую должны предлагать эти GPU, повышенное потребление электроэнергии вскоре может стать проблематичным, особенно потому, что даже игровые системы среднего уровня, работающие на RTX 5070, вскоре могут потребовать блоки питания мощностью не менее 800 Вт.

 Хотя это может не быть проблемой для отдельных пользователей, но если учесть тысячи или даже миллионы геймеров, которые в долгосрочной перспективе обновят свои системы, то это может потенциально сильно загрузить электросети. А если добавить распространение центров обработки данных и даже электромобилей, то вскоре мы можем столкнуться с проблемами с национальным и глобальным энергоснабжением.


#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5090 #rtx 5080 #rtx 5070
Источник: tomshardware.com
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Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 будут более энергоемкими, чем их предшественники Ada Lovelace
Инсайдер назвал энергопотребление NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080
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