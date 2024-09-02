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AMD Ryzen 9 7950X стал доступен за 410 долларов на Amazon
Кроме флагмана линейки AMD Zen 4 скидку получил Ryzen 7 7700X и теперь стоит 220 долларов

 16-ядерные процессоры на базе архитектуры Zen 5 получили значительное снижение цен на Amazon. Новейшая модель Ryzen 9 9950X, дебютировала по цене 649 долларов, но она была быстро снижена до 623 долларов, как сообщалось ранее.

 Это все еще значительно больше, чем у процессора последнего поколения с той же конфигурацией, но более старыми ядрами Zen 4. Речь идет о разнице в цене в 100 долларов, что является существенным. Однако, похоже, этот разрыв с сегодняшнего дня значительно увеличился.

 Amazon первым снизил цену на Ryzen 9 7950X до 410 долларов, что почти на 90 долларов меньше цены, которая была у процессора неделю назад. Пока что ни один другой розничный продавец не последовал этой корректировке цен, поэтому, вероятно, это снижение является собственным решением Amazon, а не всеобщей тенденцией, и это предложение может скоро закончиться.

 Кроме того, 8-ядерный Ryzen 7 7700X теперь продается по цене 220 долларов. Конечно это не модель с технологией 3D V-Cache, и это не новейшая модель на архитектуре Zen 5, но данный процессор очень неплохо себя показывает в тестах и является отличным выбором для большинства пользователей, не стремящихся к заоблачным показателям в тестах.

 Интересно, что кроме снижения цены на два указанных выше процессора, их покупатели получат бонус в виде возможности бесплатно скачать две игры: Warhammer 40,000 Space Marine 2 и Unknown 9: Awakening.

#amd #процессоры #amazon #процессоры amd #ryzen 9 7950x #ryzen 7 7700x
Источник: videocardz.com
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