До августа лидером рынка игровых систем по данным Steam оставалась Windows 10

Операционная система Windows 11 от Microsoft преодолела важный рубеж доли рынка в августе. Согласно последним данным Steam Hardware Survey, новейшая версия Windows сумела набрать впечатляющую долю в 3,36%. Благодаря этому значительному росту Windows 11 стала использоваться более 50% пользователей Steam в августе 2024 года, или 50,81% пользователей, если точно.

При более тщательном рассмотрении данных о популярности ОС рост Windows 11 в августе, похоже, полностью обусловлен пользователями, перешедшими с Windows 10. Поскольку Windows 11 набрала 3,36%, Windows 10 потеряла 3.29% доли своей пользовательской базы Steam. Небольшое количество оставшихся приверженцев Windows 8.1, Windows 7 и других систем также, по-видимому, перешли на Windows 11.

Для Windows 11 это знаковое событие, наконец-то её доля превысила 50% в этом ориентированном на геймеров опросе после почти трех лет доступности и активного продвижения. Однако Windows 10 пока рано списывать со счетов. В мае было замечено, что данные Statcounter на самом деле показывают небольшое увеличение популярности Windows 10. Это противоречит таким факторам, как сложность поиска ПК в продаже со старой установленной ОС, возможность покупки копий старой ОС и настойчивое навязывание Microsoft новой ОС, которые подталкивают людей к переходу.

Для тех, кто все еще использует Windows 10, помимо раздражения постоянными напоминаниями об обновлении, конец поддержки их любимой ОС Windows маячит на горизонте и тревожно близко. Microsoft указывает, что после 14 октября 2025 года она больше не будет предоставлять обновления безопасности или техническую поддержку для Windows 10. Таким образом у пользователей осталось всего лишь чуть больше года. Поскольку 48,6% пользователей Windows по-прежнему предпочитают эту ОС, согласно последним данным Steam, многим придется перейти на нее в течение этого относительно короткого периода времени.

Рассматривая более широкую картину ОС, последние данные Steam показывают, что доля MacOS снизилась совсем немного до 1,30% в августе, а доля Linux также немного снизилась (-0,16%) до 1,92% в августе. Согласно другим источникам статистики, таким как Statcounter, эта ОС с открытым исходным кодом, похоже, пережила заметный скачок роста в последние месяцы.

В последней статистике Steam есть еще много интересных деталей. Другие основные моменты, которые можно отметить — это возрастающая популярность восьмиядерных и двенадцатиядерных процессоров, в то время как шестиядерные системы немного просели. Что касается графических процессоров, то наибольший выигрыш показал графический процессор для ноутбуков RTX 4060 от Nvidia, поднявшийся на 1,36% и занявший второе место в рейтинге после казалось бы вечного лидера в лице RTX 3060.