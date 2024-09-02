Поддельный AMD Ryzen 7 7800X3D имеет пустую печатную плату, размытую маркировку и другие признаки.

AMD недавно запустила линейку настольных процессоров Granite Ridge, но процессоры X3D из серии Ryzen 7000 по-прежнему остаются лучшими вариантами для игр. Ryzen 7 7800X3D является прекрасным тому примером, но теперь мошенники в полной мере пользуются популярностью этого процессора.

Der8auer получил один из таких поддельных процессоров Ryzen 7 7800X3D и предложил углубленный анализ, чтобы помочь людям избежать подобных мошеннических схем. Как подчеркивает оверклокер, мошенники теперь используют передовые методы, чтобы обмануть покупателей. Поддельный процессор имеет соответствующий серийный номер на коробке, что затрудняет определение того, является ли процессор внутри настоящим.

Более того, поддельный Ryzen 7 7800X3D на первый взгляд выглядит как настоящий процессор. Однако при сравнении с подлинником надписи на IHS выглядят размытыми. Der8auer также измерил подложку чипа и обнаружил, что поддельный процессор был тоньше — 0,964 мм вместо 1,308 мм.

Еще одно ключевое отличие между ними — это конденсаторы вокруг IHS. AMD использует защитное покрытие на конденсаторах, но его нет на поддельном Ryzen 7 7800X3D. Однако у поддельного процессора все конденсаторы расположены в тех же местах, что и у настоящего ЦП.

Разборка поддельного Ryzen 7 7800X3D выявила интересную вещь. На печатной плате под IHS пусто, что в основном объясняет, почему он не загружался при тестировании на стенде. Однако мошенники отменно потрудились, чтобы правильно имитировать конструкцию IHS.

Стоит отметить, что пока процессор не будет вставлен в разъем, определить поддельную сущность AMD Ryzen 7 7800X3D будет практически невозможно. Поэтому лучше всегда покупать комплектующие у надежных продавцов, а перед покупкой процессора на вторичном рынке, обязательно нужно его тщательно протестировать перед совершением сделки купли/продажи.