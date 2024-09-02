Новинка должна выйти в середине сентября в Китае

Ранее в этом году бренд iQOO представил в Китае смартфон iQOO Z9 Turbo, который был оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3. По сообщениям, компания работает над более мощным телефоном под названием iQOO Z9 Turbo+ для китайского рынка. В новом сообщении раскрываются сроки запуска устройства.

Согласно отчету ресурса MyDrivers, который ссылается на инсайдера Digital Chat Station, новый iQOO Z9 Turbo+ дебютирует в Китае в середине либо конце сентября. В настоящее время выпуск устройства на рынках за пределами Китая остается под вопросом.

Согласно сообщениям, модель iQOO Z9 Turbo+ будет оснащена плоским OLED дисплеем с диагональю 6,78-дюйма и разрешением 1,5K и частотой обновления до 144 Гц. Также в экран будет встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет представлять собой мощное устройство на базе однокристальной системы Dimensity 9300 Plus от Mediatek. Пока нет информации о конфигурациях оперативной памяти и встроенной системы хранения. Ожидается, что смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Работать новинка должна на оболочке OriginOS, основанной на ОС Android 14.

За фотографические возможности и съемку видео на смартфоне отвечают три камеры. Две из них нажодятся на задней панели и включают 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а на передней панели iQOO Z9 Turbo+ находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Серия Z9 также включает другие модели, такие как iQOO Z9 и Z9x, которые работают на чипсетах Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 6 Gen 1 соответственно. Эти модели были выпущены вместе с iQOO Z9 Turbo в апреле этого года в Китае.