Новинка от ViewSonic получила дисплей Fast IPS с частотой обновления до 260 Гц.

ViewSonic представила свой новейший 27-дюймовый игровой монитор VX2766-2K-Pro-3, который продается на JD.com в Китае по цене 2194 юаня (около 309 долларов). Этот монитор имеет разрешение 2560×1440 пикселей и частоту обновления 260 Гц.

Монитор ViewSonic VX2766-2K-Pro-3 оснащен панелью Fast IPS для улучшенного времени отклика и точности цветопередачи. Как было сказано выше, он имеет частоту обновления 260 Гц, а также время отклика 1 мс, что делает его идеальным для плавной, быстрой игры, уменьшая размытие при движении и ореолы для повышения четкости.

Что касается цветопередачи, то монитор поддерживает 10-битную глубину цвета, что позволяет отображать 1,07 миллиарда цветов, охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и 96% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая яркую и точную цветопередачу.

Яркость дисплея оценивается в 400 нит в типичных условиях, с пиковой яркостью 450 нит, что достаточно для большинства условий внутри помещений. Кроме того, монитор имеет статический коэффициент контрастности 1000:1 и динамический коэффициент контрастности 80 000 000:1, что обеспечивает глубокий черный и яркий белый цвета.

Игровой монитор оснащен множеством эргономичных регулировок. Подставка позволяет регулировать наклон, поворот, вращение и высоту устройства, что упрощает получение удобного положения для просмотра контента любым пользователем. VX2766-2K-Pro-3 также совместим с креплением VESA 75x75, что дает пользователям возможность устанавливать его на стену или кронштейн.

Что касается возможностей подключения, то монитор включает в себя два порта HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Новинка поддерживает разные частоты обновления в зависимости от порта: до 144 Гц через HDMI и до 260 Гц через DisplayPort, причем последний требует включения разгона в настройках экранного меню (OSD).

Этот монитор также включает в себя такие функции, как DisplayHDR 400, низкий уровень синего света и технологию без мерцания для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании. Монитор совместим как с технологией FreeSync, так и с G-Sync, обеспечивая более плавный игровой процесс за счет устранения разрывов изображения на экране.