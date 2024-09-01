Это предварительные данные, основанные на утечках, которые могут измениться в конечном продукте

Ожидается, что Huawei вскоре выпустит новую серию смартфонов Mate 70. Хотя по сравнению с предыдущими устройствами подробности о них были скудными, новая утечка раскрыла некоторые изменения дизайна и оборудования для топового смартфона Mate 70 Pro.

Наиболее заметные изменения, по-видимому, касаются задней панели смартфона. Согласно изображению, предоставленному TechBoilers, новинка, похоже, будет по прежнему использовать уже привычный поклонникам компании фирменный круглый модуль камеры, как у Mate 60 Pro, но с более толстым внешним стеклянным кольцом.

Но некоторые аспекты дизайна модуля камер немного поменялись. Например, светодиодная вспышка была перемещена в нижнюю часть кольца, и появилась новая надпись «AI-DC». Эта надпись скорее всего свидетельствует об использовании искусственного интеллекта при обработке получаемых фотографий и видео.

Как предполагает утечка, основой модели Mate 70 Pro может стать новая однокристальная система Kirin 9100. Подробностей об этом чипсете крайне мало, но можно ожидать, что процессор покажет более высокую производительность и эффективность по сравнению с моделью Kirin 9000S, используемой в Mate 60 Pro.

Утечка также раскрывает подробности о самих камерах. По слухам, Mate 70 Pro получит основную камеру разрешением 60 мегапикселей, что станет улучшением по сравнению с 50-мегапиксельным датчиком у Mate 60 Pro. Остальные камеры, включающие 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 48-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным увеличением, судя по всему, останутся без изменений.

В качестве фронтальной камеры, как ожидается, будет установлен 48-мегапиксельный объектив, который заменит 32-мегапиксельный в Mate 60 Pro. Кроме того, на передней панели будет использоваться датчик 3D ToF для распознавания лиц.

Стоит помнить, что информация основана на утечках и в розничном устройстве, что-то может измениться, как в плане технических характеристик, так и в дизайне.