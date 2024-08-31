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GIGABYTE представила материнскую плату X870 AORUS Elite WIFI7
Младшая модель в линейке X870, но её возможности перекрывают требования любого, даже требовательного пользователя

 Компания GIGABYTE выпустила свою вторую материнскую плату X870 AORUS Elite WIFI7 на чипсете AMD 800-й серии, после того как на прошлой неделе была представлена более премиальная модель X870E AORUS Master. Новая плата основана на немного более доступном чипсете AMD X870, который обеспечивает возможности подключения, почти идентичные возможностям предыдущего поколения AMD B650E, но с добавлением портов USB4. 

Модель выполнена в форм-факторе ATX и имеет 6-слойной дизайн платы. Она питается от комбинации 24-контактного разъема ATX и двух 8-контактных разъемов питания EPS. Система для управления питания VRM построена по формуле 16+2+2 фаз, при этом на стороне vCore используется 8-фазный процессор с удвоением фаз. Сокет AM5 подключается к четырем слотам DIMM DDR5 позволяя использовать до 256 ГБ оперативной памяти.

 В число слотов расширения входят PCI-Express 5.0 x16, подключенный к центральному процессору, PCI-Express 4.0x16 (электрический Gen 4x4) и третий PCI-Express 3.0x16 (электрический Gen 3x2). Основной разъем для подключения видеокарты Gen 5x16 оснащен быстросъемной системой крепления. Возможности подключения хранилища включает в себя три слота M.2 Gen 5x4, два из которых подключены к выделенным для процессора каналам NVMe Gen 5x4, а третий слот использует 8 каналов для подключения к разъему PEG Gen 5x16. Есть и четвертый разъем M.2, который относится к Gen 4x4 и подключен к X870 FCH. Все четыре разъема оснащены радиаторами. Четыре порта SATA со скоростью 6 Гбит/с обеспечивают все остальные возможности подключения к системе хранения данных.

 Сетевые возможности, как следует из названия этой платы, включают в себя беспроводной интерфейс Wi-Fi 7, который основан либо на чипе MediaTek MT7925, либо на Realtek RTL8922AE, в зависимости от версии печатной платы. Помимо Wi-Fi 7, в обоих решениях WLAN используется интерфейс Bluetooth 5.4. Для подключения к проводным сетям плата получила интерфейс 2,5 GbE, управляемый контроллером Realtek. Порты USB включает в себя два USB4 со скоростью 40 Гбит/с, каждый из которых включает сквозной DisplayPort, USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью 20 Гбит/с, два USB 3.2 Gen 2 type-A со скоростью 10 Гбит/с, четыре USB 3.2 Gen 1 по 5 Гбит/с и два дополнительных порта USB 3.2 Gen 1.

 Встроенное аудио оснащено высококачественным аудиокодеком Realtek ALC1220 HD с соотношением сигнал/шум 120 дБ и высококачественными конденсаторами. В кодеке нет дополнительных усилителей, но компания GIGABYTE настроила решение таким образом, чтобы оно автоматически поддерживало наушники с высоким сопротивлением. Материнская плата предлагает множество функций, удобных для самостоятельной диагностики, в том числе считывание POST-кода, светодиоды, указывающие на характер сбоя, кнопки питания и сброса SMD, USB BIOS Flashback, механизм извлечения PCIe x16, модуль антенны Wi-Fi для быстрого подключения, механизм установки SSD-накопителя M.2 без использования инструментов, и три адресуемых разъема RGB 2.0. 

 Что касается стоимости новинки, то компания на данный момент не раскрывает цену X870 AORUS Elite WIFI7 и дату поступления в продажу.

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Источник: techpowerup.com
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