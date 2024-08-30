К сожалению новинка пока является эксклюзивной моделью для магазинов MicroCenter

Появилась информация, что слухи 6-ядерном Ryzen 5 7600X3D оказались правдой, и процессор действительно будет запущен. Еще одна хорошая новость в том, что этот запуск произойдет даже раньше, чем предполагалось в сентябре. Но плохая новость в том, что процессор станет эксклюзивной моделью для одного розничного продавца.

По данным Tom's Hardware, AMD подтвердила запуск своего процессора Ryzen 5 7600X3D по цене $299, доступного исключительно через Microcenter. Он недоступен как отдельный процессор для любителей самостоятельно покупать комплектующие, а предлагается в комплекте с материнской платой и памятью за $449, что, в прочем, является довольно выгодной сделкой.

Ryzen 5 7600X3D теперь является самым дешевым процессором на архитектуре Zen 4 с технологией 3D V-Cache и самым доступным вариантом для платформы AM5 на данный момент. AMD пока не выпустила ни одной модели Zen 5 с функцией X3D, но ожидается, что они появятся позже.

«Мы рады снова сотрудничать с компанией AMD, чтобы предоставить нашим клиентам передовые процессорные технологии. Ryzen 5 7600X3D представляет собой значительный шаг вперед в деле повышения доступности высокопроизводительных процессоров с большим объемом кэша для более широкого круга любителей ПК», - сказал Уоррен Бенесон, один из руководителей MicroCenter.

Ryzen 5 7600X3D предлагает 6 ядер с тактовой частотой от 4,1 до 4,7 ГГц, что на 600 МГц медленнее, чем Ryzen 5 7600X. Процессор оснащен дополнительными 64 МБ кэша L3, добавленными к одному CCD, что в сочетании с существующими 32 МБ расширяет общий кэш L3 до 96 МБ. Процессор поддерживает до 128 ГБ памяти DDR5-5200 и до 24 линий PCIe 5.0. AMD подтверждает, что Ryzen 5 7600X3D имеет мощность 65 Вт, а не 120 Вт, как Ryzen 7 7800X3D, что является хорошей новостью.

MicroCenter имеет эксклюзивные права на этот процессор, предлагая его только в комплекте с материнской платой ASUS TUF B650 Plus WIFI и 32 ГБ памяти DDR5-6000. К сожалению, информации о запуске в других регионах нет, но новика наверняка попадет и в розничную продажу по серым каналам или официально, спустя некоторое время.