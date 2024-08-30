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Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
Обновление системы включает только исправления определенных ошибок и не несет никаких новых функций.

 Дополнительное обновление Microsoft для Windows 10 от августа 2024 года уже доступно для скачивания и установки. В отличие от предыдущих дополнительных обновлений, новое не содержит новых функций и добавляет лишь исправления некоторых проблем.

 Дополнительные обновления не загружаются автоматически на компьютер. Проверить их наличие, можно перейдя по пути «Настройки» > «Безопасность и обновления» и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений». Также можно пойти простым путем и использовать автономный установщик (файл .msu) для обновления компьютера.

 Обновление KB5041582 доступно в каталоге обновлений Microsoft для систем версий 21H2 и 22H2 на базе x64, x86 и ARM64.

 Ниже представлены проблемы, исправленные в KB5041582:

Утечки памяти в устройстве Bluetooth приводили к сбоям в работе приложения;

Система переставала отвечать при доступе к символическим ссылкам;

В редакторе метода ввода возникали утечки памяти.

  Помимо этих исправлений, Windows 10 по-прежнему содержит две ошибки, одна из которых существует в течение несколько месяцев.

 Ошибка с изображением профиля появляется всякий раз, когда пользователь пытается его изменить. Иногда изменение оказывается успешным, и в качестве изображения профиля выбирается новое изображение. Microsoft выпустила исправление для компьютеров с Windows 11 около двух месяцев назад, в то время как Windows 10 все еще испытывает в данном отношении трудности.

 Обновление безопасности от августа 2024 года испортило работу компьютеров с Windows 10 и 11 с двумя системами. В результате пользователи не могут получить доступ к своей установленной системе Linux и получают следующее сообщение об ошибке:

 «Проверка данных SBAT не удалась: нарушение политики безопасности. Что-то пошло не так: самопроверка SBAT не удалась: нарушение политики безопасности».

 Предполагалось, что SBAT блокирует устаревшие и незащищенные менеджеры загрузки, но ошибочно повлиял на компьютеры с двойной загрузкой. У Microsoft есть два официальных решения этой проблемы, которые можете использовать до или после установки обновления безопасности за август 2024 года.

#windows #windows 10 #windows 11 #обновление #обновление windows 10 #обновление windows #обновление windows 11
Источник: windowslatest.com
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