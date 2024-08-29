Дополнительная кнопка также будет использоваться в других режимах работы смартфона, включая игры

Ожидается, что компания Oppo скоро анонсирует очередную серию своих флагманских смартфонов Find X8, и появилось много подробностей о будущих устройствах. Последней является просочившийся в сеть слайд, который показывает, что серия Find X8 будет иметь дополнительную кнопку, аналогичную той, что присутствует на таких смартфонах, как Sony Xperia 1 VI. Однако, в отличие от Xperia 1 VI, в серии Find X8 кнопка емкостного типа, а не физическая.

На изображении видно, что кнопка быстрого доступа расположена ближе к нижней части с правой стороны смартфона, и она имеет такой же размер, как и кнопка питания, которая также находится на той же стороне. Судя по тексту на изображении кнопка выполняет несколько функций. В режиме камеры пользователи могут нажать на неё, чтобы сделать снимок. Там также написано "длительное нажатие для съемки" и "скользящий зум". Последнее, вероятно, означает, что пользователи могут провести по ней пальцем, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения.

Функция скольжения кнопки также будет работать в приложении галереи. Проведя по ней пальцем, можно прокручивать фотографии или увеличивать и уменьшать масштаб при просмотре конкретной фотографии. Быстрая кнопка также будет работать в играх, где пользователи могут нажать или удерживать её, чтобы выстрелить.

Добавление дополнительной кнопки, которая может служить затвором камеры, имеет смысл, учитывая, что серия Find X известна своим превосходным качеством камер. Хотя физическая кнопка является также неплохим решением, емкостная кнопка должна быть более удобной, учитывая, что в серии Find X8 рамка будет плоской, а не изогнутой, как в смартфонах Find X7.