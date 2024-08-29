Ожидается, что новые MacBook и MacBook Pro на базе M4 Pro и M4 Max поступят в продажу массовое в октябре.

Согласно недавнему сообщению DigiTimes, грядущие высококлассные ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M4 Pro и M4 Max от Apple поступили в массовое производство в этом месяце. Предыдущая информация намекала на потенциальное мероприятие по запуску в октябре, когда Apple обычно сообщает об обновлениях своей линейки Mac.

Помимо базовой модели MacBook Pro с процессором M4, Apple, как ожидается, также представит процессоры M4 Pro и M4 Max более высокого уровня для своих 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro. Помимо обновлений чипсета и вероятного увеличения базовой конфигурации памяти, что само по себе является огромным шагом вперед, согласно отчетам известного аналитика Марка Гурмана, никаких других существенных изменений ожидать не стоит.

Apple объявила о процессоре M4 как преемнике M3 и получила исключительно положительные отзывы ещё в мае прошлого года. Интересно, что 10-ядерный M4 дебютировал вместе с iPad Pro и ему еще предстоит впервые появиться на мобильных компьютерах Mac.

Если верить заявленному Марком графику, то серия M4 появится в линейке MacBook в октябре этого года, а в MacBook Air - весной следующего года. Что касается настольных компьютеров Mac, то Марк ожидает, что обновленный iMac M4 появится на прилавках уже в этом году, за ним последуют Mac Mini и Mac Pro летом 2025 года, вероятно, примерно во время проведения конференции WWDC 2025.