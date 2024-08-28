Предполагается, что вместе с HyperOS 2.0 состоится релиз линейки Xiaomi 15

Известно, что компания Xiaomi уже определенное время ведет работу над второй версией своей оболочки HyperOS. Ранее Xiaomitime обнаружил в системе строку кода, которая предполагает, что китайский гигант работает над HyperOS 2.0. Новая утечка из Поднебесной утверждает, что скин HyperOS 2.0 выйдет 10 октября.

Судя по изображению, смартфон Redmi K70 Ultra может получить версию HyperOS 2.0 OS2.0.1.0.VNNCNXM уже 10 октября 2024 года. Таким образом, второе поколение оболочки HyperOS может быть запущено 10 октября.

Интересно, что в данном случае речь идет о смартфоне Redmi, так как ранее ходили слухи, что серия Xiaomi 15 будет первой, на которой будет работать HyperOS 2.0, и они дебютируют одновременно.

Об оболочке HyperOS 2.0 уже есть некоторые интересные подробности. По общему мнению, HyperOS 2.0 будет основана как на Android 14, так и на грядущей ОС Android 15 и будет доступна для многих устройств Xiaomi, Redmi и POCO.

Судя по тому, что известно на данный момент, оболочка HyperOS 2.0 улучшит взаимодействие пользователей с другими устройствами компании Xiaomi и будет включать функцию обнаружения скрытых камер. Президент и генеральный директор брендов Redmi и Xiaomi Лу Вейбинг также ранее сообщил, что HyperOS 2.0 будет глубоко интегрирована с LLM, что, возможно, делает смартфоны компании лучшим устройствами для работы с искусственным интеллектом.

Улучшенные возможности искусственного интеллекта в HyperOS 2.0 могут предложить усовершенствованное распознавание голоса, улучшенные функции редактирования фотографий и видео, а также персонализированные рекомендации приложений. Все это направлено на то, чтобы сделать смартфоны и планшеты Xiaomi более интуитивно понятными и удобными для пользователя.

Помимо описанных выше функций искусственного интеллекта, оболочка HyperOS 2.0 также может использовать искусственный интеллект для оптимизации управления батареей, улучшенной зарядки и других улучшений путем наблюдения и анализа использования устройства пользователем.

Сообщается, что помимо функций искусственного интеллекта HyperOS 2.0 получит обновленный дизайн пользовательского интерфейса. Владельцы устройств Xiaomi также могут ожидать более плавной анимации, чем в предыдущем поколении, что отразится в положительную сторону на качестве многозадачности. Также в рамках обновления дизайна пользовательского интерфейса HyperOS 2.0 представляет улучшенное управление уведомлениями и дополнительные параметры настройки главного экрана, что должно еще больше улучшить взаимодействие с пользователем.