Дебют новых моделей с размерами экрана от 43 до 65 дюймов состоится в Индии 30 августа

Китайский гигант Xiaomi представил новую серию телевизоров X Pro QLED в Индии. Новая модель формата 4K будет доступна с тремя размерами дисплеев: 43, 55 и 65 дюймов. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц, охватывает 94% цветовой гаммы DCI-P3 и совместим с Dolby Vision.

Две младших модели Xiaomi X Pro имеют задержку ввода 6,5 мс, в то время как более крупное 65-дюймовое устройство имеет задержку 8 мс. Вдобавок ко всему, все модели предлагают режим автоматической низкой задержки (ALLM). Google TV позволяет транслировать контент из популярных приложений, таких как Netflix, предоставляя голосовые команды Google Assistant и беспроводную передачу изображения Chromecast. Телевизор имеет встроенные динамики мощностью 30 Вт с поддержкой технологий Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X. Кроме того, возможности подключения телевизоров включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также такие порты, как HDMI (eARC), USB 2.0 и Ethernet. Также телевизоры могут похвастаться поддержкой Miracast, наличием 32 ГБ встроенной памяти и технологии Reality Flow MEMC. Однако на данный момент еще остаются нераскрытыми некоторые параметры устройств, например, уровень пиковой яркости, являющийся важным показателем любого устройства вывода изображения.

Xiaomi описывает телевизоры как имеющие практически безрамочный дизайн с тонкой алюминиевой рамой и соотношением экрана к корпусу 96,8 - 97,4 процента. Телевизоры серии Xiaomi X Pro QLED поступят в продажу в Индии 30 августа. На старте продаж модели размером 43, 55 и 65 дюймов будут продаваться по сниженным ценам 34 999 рупий (около 417 долларов США), 49 999 рупий (около 596 долларов США) и 69 999 рупий (около 834 доллара США) соответственно. После чего рекомендуемые розничные цены составят 50999 рупий (около 607 долларов США), 70 999 рупий (около 846 долларов США) и 99 999 рупий (около 1191 доллар США). Пока неизвестно, появится ли эта модель на других рынках, например, в Европе, где продаются такие модели, как Xiaomi TV A Pro 65 Google TV.