Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Xiaomi представила телевизоры серии X Pro QLED 4K Google TV
Дебют новых моделей с размерами экрана от 43 до 65 дюймов состоится в Индии 30 августа

 Китайский гигант Xiaomi представил новую серию телевизоров X Pro QLED в Индии. Новая модель формата 4K будет доступна с тремя размерами дисплеев: 43, 55 и 65 дюймов. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц, охватывает 94% цветовой гаммы DCI-P3 и совместим с Dolby Vision.

 Две младших модели Xiaomi X Pro имеют задержку ввода 6,5 мс, в то время как более крупное 65-дюймовое устройство имеет задержку 8 мс. Вдобавок ко всему, все модели предлагают режим автоматической низкой задержки (ALLM). Google TV позволяет транслировать контент из популярных приложений, таких как Netflix, предоставляя голосовые команды Google Assistant и беспроводную передачу изображения Chromecast. Телевизор имеет встроенные динамики мощностью 30 Вт с поддержкой технологий Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X. Кроме того, возможности подключения телевизоров включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также такие порты, как HDMI (eARC), USB 2.0 и Ethernet. Также телевизоры могут похвастаться поддержкой Miracast, наличием 32 ГБ встроенной памяти и технологии Reality Flow MEMC. Однако на данный момент еще остаются нераскрытыми некоторые параметры устройств, например, уровень пиковой яркости, являющийся важным показателем любого устройства вывода изображения.

 Xiaomi описывает телевизоры как имеющие практически безрамочный дизайн с тонкой алюминиевой рамой и соотношением экрана к корпусу 96,8 - 97,4 процента. Телевизоры серии Xiaomi X Pro QLED поступят в продажу в Индии 30 августа. На старте продаж модели размером 43, 55 и 65 дюймов будут продаваться по сниженным ценам 34 999 рупий (около 417 долларов США), 49 999 рупий (около 596 долларов США) и 69 999 рупий (около 834 доллара США) соответственно. После чего рекомендуемые розничные цены составят 50999 рупий (около 607 долларов США), 70 999 рупий (около 846 долларов США) и 99 999 рупий (около 1191 доллар США). Пока неизвестно, появится ли эта модель на других рынках, например, в Европе, где продаются такие модели, как Xiaomi TV A Pro 65 Google TV.

#xiaomi #телевизоры #wi-fi 6 #смарт-телевизор #телевизоры xiaomi #смарт-телевизоры #xiaomi x pro #умные телевизоры
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Ещё шесть устройств Xiaomi перестали получать обновления
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
Redmi и Realme скоро представят свои «народные» смартфоны Redmi 14C и Realme Note 60
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
3
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
AMD gfx1201 нового поколения замечен в базе данных GeekBench
+
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2
Ученые разработали мембраны, способные вдвое увеличить доступность чистой воды в мире
+

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
24
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
18
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
23
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
15

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
15:18
Ты реально дурачек,твой не включают даже в тестирование ибо он ниже играбельного,во всех тестах ты просрал моему,то есть у тебя ниже дна.в одном заточенном на лучи аж 2 кадра выиграл по минималке ты и...
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Артём Николаев
15:17
Там открытые исходники, можно самому изучить на предмет бэкдоров. Если надо - собрать себе билд из них же.
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
Bernigan
15:16
6600 кусок говна продолжает плавать на дне, как и положено
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Александр
15:12
Но сейчас им без нас, как и нам без них никак.
NYT: Салливан во время визита в Китай попытается убедить Пекин сократить сотрудничество с Москвой
Nvidia&Intel Hater
15:06
ага,в твоих мечтах .твой обсос слился в два раза почти во всех задачах. (я тебе приводил скрины из игр где твой даже в разгоне до 5000 заглатывал методично) зэто не проц а говношлак..вульва,ты чего ни...
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Nvidia&Intel Hater
15:06
оосбо цена там правильная указана ,ага.для твоего да.а вот 5600 уж явно подороже
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Bernigan
15:06
Печально что у гомно амд с 6 ядрами на 4,7 Ггц производительность как у 4 ядер Интел
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Ilikethat
15:06
Офисный ПК от бренда это всегда дорого, и гемморой с ремонтом. Потому как нестандартная комплектация. Хотя вот появился сегмент мини ПК на ноутбучных процах и размером с пачку чая. У самого такой полг...
Xiaomi представила телевизоры серии X Pro QLED 4K Google TV
Nvidia&Intel Hater
15:05
твой проц ток греется до 65 как я видел,а мой 55 ,у тебя и проц из говна и палок.и это у моего 6 ядер на 4700.а у твоего частота около дна,проц обсос для владельца чмыря,вот что значит твой ой 3.ты мн...
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Bernigan
15:03
Ну да, местами не хватало, потом я глянул на ютубе, а 5600 с 6 гомноядрами точно также просаживается и успокоился, глянул на юзербенче, а производительность одинаковая, только мой проц потребляет 15w ...
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем