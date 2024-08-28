Пока планируется выход двух вариантов планшета с различными чипсетами и типами дисплеев.

Следующее поколение планшетов Xiaomi уже на подходе. Компания запустила модель Pad 6S Pro на глобальном рынке в начале года и теперь готовит к запуску линейку Pad 7, и новая утечка сегодня раскрывает ключевые характеристики линейки.

Как сообщил Картикей Сингх, в настоящее время Xiaomi работает над двумя планшетами серии: Pad 7 и Pad 7 Pro. Ожидается, что обычный Xiaomi Pad 7 будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 и, как предполагается, будет оснащен 11-дюймовым 3K LCD дисплеем с частотой до 144-Гц, аккумуляторной батареей емкостью 10 000 мАч и зарядкой мощностью до 120 Вт. Более премиальный Xiaomi Pad 7 Pro, как сообщается, будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3 и OLED-дисплеем.

Ожидается, что оба планшета будут выпущены в октябре вместе с серией смартфонов Xiaomi 15 в Китае, а глобальный релиз, как предполагается, последует гораздо позже в 2025 году. Оба устройства уже также были сертифицированы в Китае с номерами моделей "24091RPADC" и "2410CRP4CC". Ожидается также запуск в Индии обычного Xiaomi Pad 7, но маловероятно, что Xiaomi выпустит Pad 7 Pro на этом рынке.