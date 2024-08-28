В число "счастливчиков" попали такие популярные в свое время модели, как POCO F3 GT и POCO F3

Компания Xiaomi является известным брендом в мире технологий, особенно смартфонов и планшетов. За последние годы Xiaomi выпустила много устройств, которые стали очень популярными и продавались в больших количествах. Однако, как и все технологические продукты, эти устройства имеют ограниченный срок службы и довольно быстро устаревают морально. По истечении определенного периода Xiaomi решает прекратить предоставлять обновления для своих устройств. Этот процесс называется «End of Life» (EOL), что означает прекращение поддержки устройства и получение обновления программного обеспечения или безопасности.

Недавно Xiaomi добавила еще шесть устройств в свой список EOL. Это устройства Xiaomi MIX 4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5, POCO F3 GT, POCO F3 и Redmi K40. По состоянию на 27 августа эти устройства официально входят в список EOL Xiaomi, и они больше не будут получать обновления в будущем.

Устройства, добавленные в список EOL, когда-то были популярными моделями. Например, Xiaomi MIX 4 был известен своим инновационным дизайном и высокой производительностью. Серия Xiaomi Pad 5 также полюбилась пользователям за высококачественные экраны и мощное оборудование. POCO F3 GT и POCO F3 были популярны, потому что предлагали отличную производительность по доступной цене. Redmi K40 имел большой успех, особенно на китайском рынке.

Добавление этих устройств в список EOL может вызвать определенные опасения у владельцев данных смартфонов. Без обновлений эти устройства могут со временем стать более уязвимыми в плане безопасности. Они также больше не получат новых функций или улучшений производительности. Однако эти устройства по-прежнему будут работать и могут использоваться с их существующими функциями.

Xiaomi обычно принимает решение о прекращении поддержки после того, как устройство находится на рынке в течение определенного периода времени, как правило, 2-3 года. По истечении этого периода Xiaomi сосредотачивает свои ресурсы и поддержку на новых устройствах.

Следует сказать, что включение этих шести устройств в список EOL Xiaomi является естественной частью технологического цикла. Пользователи могут продолжать использовать эти устройства, но лучше будет рассмотреть возможность перехода на новые модели для лучшей безопасности и производительности. К большому сожалению такая стратегия также носит чисто финансовый характер, чтобы заставить пользователей покупать новые смартфоны, несмотря на отсутствие каких-либо ограничений на обновления со стороны аппаратной составляющей.