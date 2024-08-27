Предполагается, что он появится в устройствах компании уже в следующем году.

Слухи о собственной однокристальной системе для смартфонов Xiaomi снова начали появляться. Некогда прикрытое отделение было возрождено в 2021 году, вскоре после того, как его закрыли годом ранее. Инсайдер Йогеш Брар поделился некоторыми интересными фактами о чипе компании.

Предполагается, что еще не анонсированный чипсет будет представлен в следующем году. Неясно, будет ли он работать внутри флагманского смартфона, таком как Xiaomi 15. Однако шансы на это кажутся довольно низки, поскольку предположительно он работает на уровне уже старенького Snapdragon 8 Gen 1.

Кроме того, процессор будет производиться с использованием технологического процесса N4P компании TSMC, что ставит его в некое невыгодное положение по сравнению с чипами, произведенными на базе N3E, такими как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Также он будет использовать модем 5G от UNISOC, предположительно тот, который можно найти на недавно анонсированном T760.

К сожалению, в утечке не упоминаются ключевые характеристики, такие как процессор и графический ускоритель. В отличие от Huawei и, как следствие, HiSilicon, Xiaomi имеет доступ к разработкам Arm и может использовать ядра типа Cortex-X4/Cortex-A720/Cortex-A520. Трудно сказать, какой графический процессор будет с ним работать, но, вероятно, он будет придерживаться устройств Arm, по крайней мере, в модели первого поколения.