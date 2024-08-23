Redmi Pad SE 8.7 является переименованной версией Redmi Pad SE 4G и выпускается как с поддержкой сотовых сетей 4G, так и без неё

Xiaomi выпустила новый компактный планшет в Европе и Великобритании. Как и ожидалось, устройство появилось под названием Redmi Pad SE 8.7. Однако Redmi Pad SE 8.7 на самом деле является переименованным Redmi Pad SE 4G, который дебютировал в Индии в конце прошлого месяца с версией Redmi Pad Pro и поддержкой сетей 5G.

При этом Xiaomi предлагает планшет в варианте с поддержкой сотовых сетей и версию только с Wi-Fi за пределами Индии. Следовательно, название Redmi Pad SE 4G было бы неуместным для его глобального выпуска. В любом случае, Redmi Pad SE 8.7 использует чипсет MediaTek Helio G85 и аккумулятор емкостью 6650 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт.

Более того, Xiaomi установила 8,7-дюймовый дисплей планшета в корпус размером 211,58 x 125,48 x 8,8 мм, который весит примерно 375 грамм. Небольшой по современным меркам дисплей выводит изображение с разрешением 1340 x 800 пикселей с соотношением сторон 5:3, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Кроме того, Xiaomi установила в планшет 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную заднюю камеры, которые могут записывать видео с разрешением до 1080p при 30 кадрах в секунду.

Redmi SE 8.7 доступен для заказа уже сейчас по цене от 119 фунтов стерлингов в Великобритании и 149,90 евро в еврозоне за конфигурацию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В качестве альтернативы можно выбрать модель со 128 ГБ встроенной памяти и теми же 4 ГБ ОЗУ, которая на 20 фунтов стерлингов/20 евро дороже младшей версии. В свою очередь модели с поддержкой сетей 4G продаются по цене на 30 фунтов стерлингов/30 евро больше, чем их аналоги без сотовой связи. Стоит также отметить, что Xiaomi будет включать в комплект поставки чехол для первой партии устройств со всеми заказами, сделанными до 20 сентября.