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Qualcomm представила 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus X1P-42-100
Новый 8-ядерный Snapdragon X Plus имеет графический процессор со сниженной до 1,7 TFLOPS производительностью

 Недавно генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон объявил, что цель серии Snapdragon X — достичь цен на ноутбуки на основе данных процессоров ниже 700 долларов к 2025 году. До сих пор компания не предпринимала особых усилий для снижения цен на свои ноутбуки первого поколения на базе архитектуры Oryon, большинство из которых по-прежнему значительно переоценены.

 Однако эти ноутбуки уже начали постепенно дешеветь из-за растущей конкуренции со стороны AMD Ryzen Al 300 и скорого выхода чипов Intel Core Ultra 200V. Новый процессор Qualcomm, появляющийся в семействе Snapdragon X, может еще больше повысить конкурентоспособность, при условии, что эти ноутбуки будут оценены соответствующим образом.

 Пользователи уже могут найти ссылки на модель X1P-42-100. Ноутбуки, оснащенные этим процессором, были представлены на выставке Computex, и розничные продавцы уже несколько недель выставляют эти системы на продажу. Однако Qualcomm не подтвердила это до сих пор.

 Процессор Snapdragon X1P-42-100 является 8-ядерным чипом с 30 МБ кэш-памяти, одноядерным ускорением до частоты 3,4 ГГц и многоядерным ускорением до 3,2 ГГц. Это на 200 МГц медленнее, чем у самого простого 10-ядерного процессора в семействе Snapdragon X Plus, которое официально по-прежнему включает только одну модель.

 Возможно, еще более важна новая информация касается графической мощности процессора. В таблице Qualcomm графический процессор Adreno ошибочно указан как ЦП, но ключевая деталь — это показатель терафлопс, который теперь достигает всего 1,7 TFLOPS вычислительной мощности при одинарной точности. Это всего лишь 44% мощности графического процессора по сравнению с моделью X1P-64-100 и всего 37% от флагманского 12-ядерного чипа. Учитывая то, что известно о производительности Snapdragon X в играх, новая модель почти наверняка будет абсолютно недостаточной для игр, однако этот процессор предназначен для повседневных задач, не требующих графических рекордов.

 Пока что единственным подтвержденным ноутбуком с этой моделью является модель ASUS Vivobook S 15, которая уже есть в списке у нескольких розничных продавцов. Интересно, что WinFuture также обнаружил ноутбук ASUS ProArt PZ13, работающий на этой модели процессора, ещё более двух месяцев назад.

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Источник: videocardz.com
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