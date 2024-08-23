Раскрыта очередная информация о смартфонах Redmi K80, свидетельствующая о существенном потенциальном увеличении автономности будущих смартфонов

Ожидается, что Xiaomi анонсирует серию смартфонов Xiaomi 15 с чипом Snapdragon 8 Gen 4 в октябре этого года, а в ноябре ее суббренд Redmi представит серию Redmi K80 на китайском рынке. Как и линейка Redmi K70, первые модели в семействе K80 могут включать Redmi K80e, Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Сегодня надежный информатор Digital Chat Station написал на Weibo, что серия Redmi K80 в настоящее время проходит тестирование с кремниевыми одноэлементными батареями.

Вышеуказанное сообщение инсайдера предполагает, что батареи, тестируемые для серии Redmi K80, имеют емкость 5960 мАч и 6060 мАч, при этом типичная емкость достигает 6100 мАч и 6200 мАч. В лабораторных условиях максимальная емкость может достигать 6500 мАч.

Это означает, что серия Redmi K80 может похвастаться одноэлементной батареей емкостью до 6500 мАч, что делает смартфоны лидерами по емкости аккумуляторных батарей в своем ценовом диапазоне, и ни одно другое устройство не может сравниться с ними. Текущая линейка устройств Redmi K70 оснащена батареей емкостью 5000 мАч, а недавно анонсированный K70 Ultra может похвастаться батареей емкостью 5500 мАч.

Хотя последние сообщения много рассказали о Redmi K80 Pro, подробности о модели Redmi K80 были скудными. Согласно недавнему отчету, вариант Pro будет иметь 2K OLED-экран с частотой 120 Гц со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Задний модуль камер будет включать 50-мегапиксельный основной объектив, сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный 3-кратный телевик. Серия K80 может поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

По имеющимся данным, Redmi K80 может получить чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и продаваться под брендом Poco F7 Pro на других рынках с 2025 году, а модель Redmi K80 Pro может получить чипсет Snapdragon 8 Gen 4, которая, скорее всего, останется доступной только на китайском рынке.