AMD в свою очередь, подталкивает Microsoft к скорейшему выпуску обновления для повышения производительности Ryzen 9000.

Когда в начале этого месяца AMD выпустила свои новые процессоры Ryzen 9000, было много шумихи вокруг обещанного прироста производительности во всех сферах его использования, включая игры. Собственные предварительные тесты AMD показали значительный прирост нового поколения по сравнению с линейкой Ryzen 7000 на 9% в играх с разрешением 1080p и примерно на 6% более высокую частоту кадров по сравнению с лучшими показателями конкурентов от Intel. Но как только отзывы начали поступать, не все заметили такие улучшения.

На этой неделе AMD предоставила официальное объяснение расхождений между её цифрами и тем, что измеряли независимые обозреватели. Компания назвала нескольких виновников, которые, по её утверждению, вероятно, и стали причиной разницы.

Во-первых, AMD заявляет, что, несмотря на то, что ее внутренний набор тестов включает в себя разнообразный список игр, конкретная линейка игровых приложений может существенно повлиять на общие результаты производительности. Во-вторых, AMD заявляет, что для тестовых систем Intel она обеспечила сопоставимые скорости памяти DDR5-6000 и базовый профиль мощности с настройками по умолчанию, что может повлиять на производительность. В-третьих, AMD заявляет, что проводит тесты со включенной системой безопасности на основе виртуализации Windows (VBS), которую Microsoft рекомендует для повышения безопасности, но это может оказать влияние на частоту кадров.

В целом, похоже, что использование AMD встроенных тестов не может обеспечить точное представление реальных сценариев использования.

Однако AMD утверждает, что самая большая разница может быть связана с оптимизацией кода прогнозирования ветвлений между версиями Windows 11, используемыми внутри тестовых лабораторий AMD и многими обозревателями. Архитектура Zen 5 обладает расширенными возможностями прогнозирования ветвлений по сравнению с предыдущими чипами на базе Zen. Процесс автоматического тестирования AMD запускался в режиме администратора, использующим преимущества этих оптимизаций, которые могли быть не включены в старых сборках Windows 11.

AMD поделилась предварительными данными, показывающими, что предстоящее обновление Windows 11 24H2 исправит эту ошибку. Обновление может повысить производительность в играх в интервале от 3% до 13% благодаря оптимизированному AMD коду прогнозирования ветвлений, включенному в версию ОС. Обновление должно скоро начать широко распространяться, но на данный момент оно доступно для инсайдеров Windows.

AMD заявляет, что сотрудничает с Microsoft, чтобы быстрее реализовать эти игровые оптимизации с помощью дополнительного обновления для Windows 11. Процессоры на архитектуре Zen 5, скорее всего, увидят наибольший прирост от сборки Windows 11 24H2, но чипы Zen 4 и даже Zen 3 также должны получить некоторые преимущества от обновления.