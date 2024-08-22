Новинка должна стать эксклюзивом для рынка Китая и Южной Кореи.

Слухи о втором устройстве Galaxy Z Fold от Samsung шестого поколения в последнее время немного утихли, особенно после выпуска Galaxy Z Fold 6. Однако, как сообщается, так называемые Galaxy Z Fold 6 Slim или Galaxy Z Fold 6 Ultra все еще находятся в разработке. Предположительно, компания теперь уже назначила дату выпуска долгожданного устройства, хотя и с оговорками.

Как и прежде, ожидается, что Samsung будет предлагать Galaxy Z Fold 6 Ultra только в Китае и Южной Корее, поскольку это внутренний рынок для Samsung. Как сообщается, компания намерена выпустить свой первый складной телефон под брендом Ultra 25 сентября в Южной Корее, хотя Samsung пока не предоставила никакого официального подтверждения на этот счет. Кроме того, еще неизвестно, относится ли эта дата выпуска также к Китаю, где Samsung, вероятно, продаст больше устройств, чем в Южной Корее.

Хотя ожидается, что Galaxy Z Fold 6 Ultra будет оснащен тем же чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, что и обычный Galaxy Z Fold 6, он должен иметь различные аппаратные и визуальные изменения. Предположительно, будущий смартфон будет иметь гораздо более широкий корпус, чем оригинал, что должно обеспечить толщину устройства в 10 мм в закрытом состоянии. Таким образом, новый более тонкий складной смартфон Samsung все равно будет толще, чем Honor Magic V2 или Magic V3, толщина которых составляет 9,9 и 9,2 мм соответственно.