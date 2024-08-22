Новинки имеют увеличенный объем встроенной памяти и новые цветовые решения.

Недавно Microsoft представила три новых варианта консоли серии Xbox, которые предлагают геймерам больше возможностей для хранения данных и обновленный дизайн.

Первая новая модель - специальное издание Xbox Series X на 2 ТБ "Galaxy Black", выполненное в элегантном черном цвете и оснащенное физическим дисководом. Эта версия с увеличенной емкостью будет продаваться по цене 599,99 долларов.

Кроме того, Microsoft представляет модель Xbox Series X с объемом памяти 1 ТБ в корпусе "Robot White". Эта консоль без дисковода будет доступна по цене 449,99 долларов.

Завершает новую линейку Xbox Series S с накопителем объемом 1 ТБ в корпусе "Robot White" по цене 349,99 долларов. В этом более доступном устройстве нового поколения от Microsoft нет дисковода, но достаточно места для хранения игр.

Согласно анонсу, все три новых варианта Xbox доступны для предварительного заказа с 21 августа 2024 года, а глобальный релиз запланирован на 15 октября. В некоторых регионах консоли могут появиться чуть позже, 29 октября.