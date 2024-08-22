Новинки предназначены для игроков с ограниченными возможностями

Microsoft анонсировала новый аксессуар Xbox для игроков с ограниченной подвижностью. Новое устройство, получившее название Xbox Adaptive Joystick, имеет дизайн, напоминающий контроллер VR-гарнитуры без кольца. Адаптивный джойстик Xbox предназначен для работы в качестве дополнения к адаптивному контроллеру Xbox, а также к другим контроллерам Xbox.

Адаптивный джойстик имеет четыре кнопки, обозначенные X1, X2, X3 и X4, стандартный джойстик Xbox, триггерную кнопку и кнопку-бампер. Все эти кнопки настраиваются. Из коробки джойстик поставляется с обычным колпачком для джойстика, но Microsoft предлагает файлы для 3D-печати для адаптивных насадок для джойстиков через Xbox Design Lab. Джойстик также оснащен креплением с резьбой в четверть дюйма.

Адаптивный джойстик Xbox можно подключить к адаптивному контроллеру Xbox или использовать в качестве полноценного контроллера, подключив его непосредственно к консоли Xbox или ПК, используя при этом другой контроллер для навигации по меню. Также есть возможность связать его с контроллером Xbox с помощью Xbox Controller Assist для одиночной игры или с другим игроком.

Адаптивный джойстик Xbox будет доступен в белом цвете в начале 2025 года по цене 29,99 долларов США на некоторых рынках по всему миру исключительно через магазин Microsoft. Он также будет поставляться в новой упаковке, которую легко вскрыть.

В дополнение к адаптивному контроллеру Xbox компания также анонсировала новый контроллер 8BitDo для геймеров с ограниченной подвижностью. Беспроводной контроллер 8BitDo Lite SE 2.4G для Xbox — это усовершенствованная версия 8BitDo Lite SE. Вариант Xbox крупнее и с большими кнопками, а также белого цвета. Он также совместим с консолями Xbox Series X/S, Xbox One и Windows 10/11.

Lite SE 2.4G имеет все кнопки на лицевой панели, включая специальные для LS и RS. Он также имеет силиконовый коврик внизу, предотвращающий скольжение во время игры, и аудиоразъем. Владельцы смогут обновить прошивку контроллера и настроить кнопки с помощью 8BitDo Ultimate Software X.

Беспроводной контроллер 8BitDo Lite SE 2.4G для Xbox уже доступен для заказа за 59,99 долларов США на Amazon или напрямую у 8BitDo. Он поставляется с двумя суперкнопками 8BitDo, которые программируются и могут быть назначены на любую функцию. Суперкнопки также совместимы с адаптивным контроллером Xbox.