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Zotac выпустила игровую консоль Zone с процессором AMD Ryzen 7 8840U
Благодаря достаточно мощному процессору и его встроенной графике устройство сможет показать отличную производительность в современных играх высокого класса

 Компания Zotac представила свой первый игровой портативный компьютер Zotac Zone во время мероприятия Gamescom 2024 года.

 Консоль Zotac Zone оснащена 7-дюймовым сенсорным AMOLED дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим четкое изображение и плавный игровой процесс.

 Дисплей также поддерживает HDR и имеет максимальную яркость 800 нит, что позволяет легко использовать устройство даже в условиях яркого освещения. Экран предлагает широкую цветовую гамму, охватывающую 100% цветового пространства DCI-P3 и 150% цветового пространства sRGB, обеспечивая яркие цвета и глубокий черный цвет.

 Устройство создано для качественных игр ААА-класса и оснащено процессором AMD Ryzen 7 8840U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ, который обеспечивает быструю загрузку и хранение данных. Кроме того, консоль оснащена устройством для чтения карт памяти microSD UHS-II для расширения возможностей системы хранения.

 Для улучшения управления и настройки портативный компьютер оснащен джойстиками и триггерами с эффектом Холла, которые используют технологию электромагнитной индукции.

 Курки имеют двухступенчатую регулировку, что позволяет пользователям переключаться между коротким и длинным ходом нажатия в зависимости от требований игры. Устройство также включает в себя двойную сенсорную панель для дополнительного управления и колесо в основании джойстика для настройки параметров системы.

 Для подключения Zotac Zone оснащен интерфейсами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, что обеспечивает быстрое беспроводное соединение и совместимость с широким спектром аксессуаров. Консоль также имеет два порта USB4, один сверху и один снизу, что обеспечивает удобное подключения внешних устройств. Кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

 Компания Zotac уделила внимание эргономике благодаря таким функциям, как встроенные подставки, эргономичные ручки и симметричная компоновка для комфортного использования во время длительных игровых баталий.

 Устройство также оснащено стереодинамиками с направленным вниз звуком. Система охлаждения Zotac Zone разработана для поддержания высокой производительности и обеспечивая быстрый поток воздуха, благодаря тройным тепловым трубкам и массивному алюминиевому радиатору, обеспечивающим охлаждение игровой консоли.

 Zotac также предлагает аксессуары, такие как многопортовая док-станция расширения с интерфейсом NVMe SSD и чехол для переноски с дополнительным местом для хранения, которые продаются отдельно. Портативный компьютер поставляется с месячной подпиской на PC Game Pass, предоставляющей пользователям доступ к множеству игр прямо из коробки.

#amd #игровые консоли #zotac #портативные игровые консоли #ryzen 7 8840u #zotac zone
Источник: gizmochina.com
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