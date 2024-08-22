Также новая инсайдерская сборка Windows 11 приносит функцию быстрого управления приложениями

Microsoft выпустила новую сборку для инсайдеров Windows, и хотя на бумаге она может показаться незначительной, но вносит два заметных обновления на панель задач. В сборке 26120.1542 для канала Dev улучшен значок виджетов, он стал более заметным, а также представлены новые сочетания клавиш для быстрой навигации между приложениями и окнами.

Первое изменение представляет новую возможность функции «Виджеты» на панели задач, выровненных по левому краю. Значок виджетов теперь не будет спрятан в углу, а переместится в левую часть панели задач. Microsoft заявляет, что это новое позиционирование дает ей больше возможностей для демонстрации предварительных просмотров контента прямо на панели задач. Кроме того, при наведении курсора на значок, вся панель виджетов выдвигается из правой части экрана, а не из левой.

Однако выдающейся особенностью этой сборки является новая навигация по нажатиям клавиш для переключения между приложениями на панели задач. Нажав сочетание клавиш Win+T, чтобы перейти к панели задач, можно нажать клавишу с буквой, чтобы мгновенно перейти к любому открытому или закрепленному приложению, имя которого начинается с этой буквы. Если есть несколько приложений, начинающихся с одной и той же буквы, можно продолжать нажимать эту клавишу, чтобы переключаться между ними.

Этот ярлык работает немного по-другому, если использовать необъединённую панель задач. В этом случае переключение идет между заголовками окон, а не названиями приложений. В любом случае, это быстрый и эффективный способ быстрого переключения между наиболее часто используемыми программами, не отрывая рук от клавиатуры.

В качестве бонуса эта сборка также добавляет функции клавиш Home и End для навигации по панели задач. Быстрое нажатие клавиши «Домой» мгновенно переместит фокус на первый элемент на панели задач, а нажатие «Завершить» переместит фокус на последний.

Как обычно, Microsoft делает оговорку, отмечая, что функции и возможности этих сборок могут никогда не быть выпущены.

Microsoft, похоже, активно работает над обновлением меню «Пуск» и панели задач, и указанные выше функции дополняют несколько других улучшений, которые в настоящее время тестируются.