Утечка изображения показывает обновленный дизайн модуля камер и корпуса

Ожидается, что серия смартфонов Oppo Find X8 будет представлена в Китае в четвертом квартале этого года, возможно, в октябре. Предполагаемый внешний вид смартфона был показан в сети пару дней назад. Теперь появилось реальное изображение, на котором показан немного другой дизайн, чем раньше.

На первом изображении показан круглый модуль камер, однако на реальном изображении мы можем увидеть закругленный квадратный модуль. Это является изменением от конструкции круглого модуля для камер текущей серии Oppo Find X7, который многим не нравился. Вспышка сохранила свое расположение, как у предшественника, однако датчики камеры были перенесены.

Кроме того, телефон получил плоский дизайн как передней, так и задней панели. Хотя на фотографии нельзя увидеть переднюю часть, судя по боковой рамке, кажется, что телефон оснащен плоской панелью AMOLED. В последнем сообщении Smartprix также утверждается, что у телефона будет плоский дисплей. Это должна быть 6,7-дюймовая панель с разрешением 1,5K и максимальной частотой обновления 120 Гц.

Что касается системы камер, то она может остаться похожей на предшественника. Как видно на изображении, на задней панели телефона имеется три глазка камеры, как и у Oppo Find X7.

Предполагается, что система камер включает в себя основной объектив разрешением 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и таким же перископическим телеобъективом с 3-кратным увеличением. Текущий Find X7 оснащен телеобъективом с разрешением 64 МП.

Что касается производительности, то отвечать за работу телефон будет грядущий флагманский чипсет Dimensity 9400 от Mediatek, который является преемником Dimensity 9300, использующимся в предшественнике.