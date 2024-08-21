Теперь при использовании одиночных нажатий с несколькими действиями приводит к вылету из боя.

Valve высказала мнение по поводу ряда спорных функций клавиатуры, которые, по мнению некоторых, дают несправедливое преимущество, и одна из компаний вмешалась в этот вопрос.

Для тех, кто не в курсе скажу, что Razer вызвала небольшой переполох в игровом сообществе, когда добавила поддержку функции Snap Tap на свои клавиатуры Huntsman V3 Pro. Эта технология более или менее устранила задержку ввода при переключении между противоположными направлениями в таких играх, как Counter-Strike 2, что привело к возможности двигаться так, как было ранее невозможно.

Конкурирующему производителю клавиатур Wooting, эта идея с самого начала не понравилась, но в конце концов он внедрил аналогичную функцию. Теперь Valve опубликовала официальную позицию по этому вопросу.

Разработчик и издатель заявил, что проводит четкую линию относительно того, что приемлемо, а что нет в Counter-Strike. В дальнейшем автоматизация с помощью сценариев или аппаратного обеспечения, которая игнорирует основные навыки, такие как координация и время реакции, больше не допускается.

Любой, кого подозревают в автоматизации действий с помощью одного игрового ввода на официальных серверах Valve, теперь будет удален из матча. Том Уоррен из The Verge попытался использовать такую возможность после обновления на сервере Valve и действительно был выкинут из сеанса. Примечательно, что, похоже, не происходит блокировки аккаунта за нарушение, по крайней мере на данный момент. Игрока просто выгоняют с матча.

Valve добавила, что внутриигровые привязки, включающие более одного действия движения/атаки, больше не будут работать, чтобы предотвратить случайные нарушения.

В Wooting сказали, что они рады видеть такую позицию Valve против Snap Tap, и призвали геймеров не использовать Snappy Tappy или Rappy Snappy в Counter-Strike 2. Возможно, запрет на использование этой функции в других играх также станет лишь вопросом времени.