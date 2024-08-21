Кроме консоли Atari 7800+ также были анонсированы новые беспроводные контроллеры в стиле ретро

Atari 7800+ является новейшей ретро-консолью от популярной игровой компании. Новая консоль представляет собой современный вариант оригинальной Atari 7800 ProSystem, выпущенной еще в 1986 году. Благодаря достижениям в области технологий Atari сделала новую консоль меньше оригинала. Atari 7800+ присоединяется к модели Atari 2600+ в линейке ретро-консолей Atari.

Atari 7800+, доступная для предварительного заказа за 129,99 долларов США и сроком выпуска зимой 2024 года, имеет порт HDMI, поэтому её можно подключить к современным телевизорам, мониторам или даже к проектору. Существует также возможность переключиться с широкоэкранного режима на режим просмотра 4:3 для создания полного ощущения ретро.

Консоль совместима с игровыми картриджами Atari 2600 и Atari 7800 и, согласно странице продукта, имеет почти идеальную совместимость с оригинальными играми Atari и сторонними играми. Те, кто владеет оригинальной консолью, будут рады узнать, что 7800+ имеет увеличенный разъем для картриджа, чтобы уменьшить заедание.

Atari 7800+ будет поставляться с копией Bentley Bear's Crystal Quest. В коробке также есть кабель USB-C, но покупателям придется использовать собственный адаптер питания.

Наряду с Atari 7800+ игровая компания также анонсировала беспроводной геймпад CX78+, который представляет собой беспроводную версию контроллера, поставлявшегося с европейским вариантом оригинального Atari 7800. Беспроводной геймпад CX78+ стоит 34,99 доллара США, но оно будет бесплатно при покупке консоли Atari 7800+. Он также совместим с оригинальными консолями Atari 2600 и Atari 7800, имеет среднее время автономной работы 25 часов и заряжается через разъем USB-C.

Также есть беспроводной джойстик CX40+ по цене 34,99 доллара. Он совместим с Atari 2600+ и всеми оригинальными системами Atari при использовании прилагаемого беспроводного адаптера DB9. Оба контроллера также работают с ПК с помощью прилагаемого адаптера USB-A. CX40+ имеет среднее время автономной работы до 30 часов и поддерживает зарядку через USB-C. Оба контроллера доступны для предварительного и поступят в продажу к концу года.