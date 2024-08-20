Новинка, вероятно, призвана усилить конкуренцию с Intel, пока новая линейка Ryzen 9000 постепенно заполнит рынок

Сообщается, что AMD завершает работу над 6-ядерным/12-поточным процессором Ryzen 5 7600X3D с 3D V-cache. Компания планирует выпустить этот чип в начале сентября 2024 года. Сроки этого запуска особенно интересны, учитывая, что компания только что получила на полки настольные процессоры Ryzen 9000 «Granite Ridge» на базе новейшей микроархитектуры Zen 5. Ryzen 5 7600X3D, вероятно, спроектирован как самый быстрый игровой процессор компании в серии Ryzen 5. Ryzen 5 9600X уже на 5,2% быстрее в играх, чем Intel Core i5-14600K, однако процессор компании Intel компенсирует это улучшением на 7,8% производительности в многопоточных рабочих нагрузках. Ryzen 5 7600X3D с его 3D V-кэшем может предложить более высокую игровую производительность, чем Core i5-14600K, чтобы привлечь в лагерь AMD покупателей, готовых отдать за процессор не более 300 долларов.

Удивляться выпуску нового процессора из предыдущей серии не стоит, учитывая, что AMD периодически представляет новинки даже из серии Ryzen 5000. Конечно процессоры Ryzen 9000X3D на базе Zen 5 будут в приоритете для AMD, но эти процессоры, вероятно, появятся не раньше самого конца 2024 года или в первом квартале 2025 года. Компании было не трудно создать Ryzen 5 7600X3D, просто отключив два ядра 8-ядерного процессора Ryzen 7 7800X3D. О процессоре Ryzen 5 7600X3D мало что известно, кроме его существования, вероятного количества ядер (6 ядер/12 потоков) и размера кэша, составляющего 1 МБ на ядро L2 и 96 МБ кэша L3 (32 МБ на ядро +64 МБ 3D V-cache).