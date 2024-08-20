Новая информация говорит, что процессоры начального уровня впервые получат 8 ядер

Выход линейки настольных процессоров Arrow Lake "Core Ultra 200" не за горами, и, хотя ожидается, что Intel анонсирует её 10 октября, официальных разговоров о более дешевых моделях пока нет. Речь идет о серии Core Ultra 3, которая отсутствует в большинстве сообщений и утечек. Удивительно, но есть одна утечка, в которой действительно говорится о линейке Core Ultra 3, но она относится ко второй неделе августа. Похоже, что, если данные процессоры выйдут, то получат радикальные изменения.

Пользователь @OneRaichu 9 августа опубликовал сообщение о процессоре начального уровня в линейке Core Ultra 3. Инсайдер также сообщил, что Intel выпустит 8-ядерный процессор Ultra 3, который, предположительно, намного мощнее процессоров Core i3 14-го поколения. Эта 8-ядерная конфигурация, скорее всего, будет разделена на 4 производительных и 4 эффективных ядра. В настоящее время самые быстрые процессоры Core i3 с максимальной производительностью имеют всего 4 ядра - это Core i3-14100 и его вариант без iGPU, которые относятся к семейству Raptor Lake Refresh.

Таким образом, новый процессор Core Ultra 3 - это первый в мире восьмиядерный процессор серии i3/Ultra 3, который будет иметь такое количество ядер. Core I3-14100/F предлагает конфигурацию из 4 ядер и 8 потоков, но это только производительные ядра, а эффективных ядер нет. Это противоречит принципам Core i5, i7 и i9, которые имеют гибридную архитектуру, включающую оба типа ядер. Arrow Lake-S также использует ту же гибридную архитектуру, но с более новыми производительными ядрами Golden Cove и эффективными ядрами Skymont.

Таким образом, все процессоры Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9 обладают эффективными ядрами, но без гиперпоточности. Инсайдер также добавил, что будущими процессорами Core Ultra 3 могут стать Core Ultra 3 205 или Core Ultra 3 215. Пока не подтверждено, есть ли в линейке настольных процессоров Arrow Lake "Core Ultra 200" несколько процессоров Core Ultra 3 или от только один.

Таким образом, Core Ultra 3 может получить более одной модели. Тем не менее это все еще слухи, но информация о Core Ultra 3 205/215 может оказаться правдой, если верить отчетам. А запуск процессора должен ознаменовать конец использования четырехъядерных процессоров в массовом потребительском сегменте.