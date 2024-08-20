Компания, похоже, решила усилить борьбу с пользователями, использующими Windows 11 на системах, официально не поддерживающих данную ОС

Недавно выпущенная сборка Windows 11 Canary Build 27686 содержит неприятный сюрприз для тех, кто хочет запустить эту ОС на старых ПК. Популярный и простой метод установки Windows 11 на системы с неподдерживаемым оборудованием больше не работает, хотя у пользователей все еще есть несколько альтернативных вариантов достижения того же результата.

В Windows 11 сборки 27686 представлены официальные улучшения, в том числе увеличение ограничения размера файловой системы FAT32 с 32 ГБ до 2 ТБ, упрощенный доступ к HDR-контенту на совместимых дисплеях и многое другое. Однако в предварительной версии ОС также исключена возможность обходить проверки системных требований с помощью команды «setup.exe/product server», которая ранее позволяла пользователям устанавливать ОС на старое оборудование.

Microsoft столкнулась с серьезной критикой за блокировку установки Windows 11 в системах без процессоров TPM 2.0. Хотя основные возможности Windows 11 не сильно отличаются от Windows 10, новые требования к оборудованию заставили многих пользователей систем Windows 10 избегать обновления до новой ОС.

Со временем было обнаружено множество способов обойти требования установки Windows 11 на оборудовании, предназначенном для Windows 10 или даже более старых систем. Трюк с «/product server» был одним из самых быстрых и простых, но предстоящий выпуск Windows 11, скорее всего, заставит находчивых пользователей искать новые способы запуска ОС на неподдерживаемых компьютерах.

Microsoft также вводит новые блокировки совместимости в последних версиях Windows 11, такие как невозможность запуска ОС на процессорах, которые не поддерживают инструкции SSE4.2. Технология SSE4.2 была впервые представлена компанией Intel в процессорах на базе ядер Nehalem в далеком 2008 году, поэтому любой процессор x86-64, выпущенный после этого года, по-прежнему сможет загружать ОС, если процесс установки пройдет успешно.

Количество недокументированных или неофициальных способов принудительной установки Windows 11 продолжает сокращаться, но Microsoft по-прежнему предлагает определенные выпуски ОС, которые эффективно обходят требование TPM 2.0. Версия Windows для Интернета вещей, похоже, полностью игнорируют проверку совместимости оборудования, а Windows 11 LTSC 2024 можно установить в системах с объемом оперативной памяти менее 4 ГБ.