Это первый 32-дюймовый изогнутый игровой монитор от MSI с частотой обновления 240 Гц

Компания MSI представила сегодня новый высококлассный игровой монитор, которым стала первая 32-дюймовая изогнутая игровая модель QD-OLED с частотой обновления 240 Гц. Монитор MSI MPG 321CURX выделяется своими первоклассными характеристиками для энтузиастов, которые обеспечивают высококачественное изображение и отличную скорость отклика. Вместе с MPG 321CURX представлены еще три игровых монитора для геймеров с разными требованиями.

Игровой монитор MSI MPG321CURX оснащен 32-дюймовой панелью на основе квантовых точек и OLED-дисплеем для лучшей яркости и четкости. Дисплей имеет кривизну 1700R, что делает его идеальным для игр с дивана, а также для игр с близкого расстояния для большего погружения. Он обеспечивает разрешение UHD/4K для яркого и качественного изображения и работает с высокой частотой обновления 240 Гц, обеспечивая плавный игровой процесс для профессиональных геймеров.

Время отклика невероятно низкое и составляет всего 0,03 мс от серого к серому, что позволяет монитору максимально быстро переходить к следующему кадру, не оставляя следов предыдущих кадров. Кроме того, дисплей оснащен несколькими функциями защиты, такими как сдвиг пикселей, защита панели и обнаружение статического экрана. Поскольку OLED-панели подвержены выгоранию, новые мониторы MSI будут оснащены технологией MSI OLED Care 2.0, которая добавляет функции обнаружения нескольких логотипов, обнаружения панели задач и обнаружения границ для снижения риска выгорания.

Возможности подключения также находятся на высшем уровне, включая новейшие выходы для дисплея, а также порт USB Type-C, поддерживающий подачу мощности до 98 Вт. Порт можно использовать как для подключения периферийных устройств, так и для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки. Мониторы также оснащены модулем KVM для быстрого переключения между устройствами и MSI Gaming Intelligence, который содержит несколько игровых функций искусственного интеллекта для различных нужд.

Каждый новый монитор оснащен графеновой пленкой и специальным радиатором для более быстрого отвода тепла без необходимости использования вентилятора. Это обеспечивает более быстрое и бесшумное пассивное охлаждение и продлевает срок службы панели. Анонсированные мониторы имеют размеры дисплеев от 32 до 49 дюймов для удовлетворения различных потребностей геймеров.