SD-карта SanDisk емкостью 8 ТБ является первой в мире с таким объемом памяти.

Western Digital анонсировала первую в мире SD-карту емкостью 8 ТБ и внешний твердотельный накопитель емкостью 16 ТБ под брендом SanDisk. Анонс новых аксессуаров был сделан во время конференции Future of Memory and Storage Conference 2024.

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SD-карта SanDisk емкостью 8 ТБ соответствует стандарту Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) и поддерживает скорость до 100 Мбит/с. Она лучше всего подходит для потребительских устройств. Western Digital также анонсировала SanDisk MicroSD емкостью 4 ТБ. Western Digital в настоящее время предлагает модель SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I емкостью 1 ТБ, которая продается по цене 139 долларов. Информации о ценах и выпуске новых устройств хранения данных пока нет. Однако ожидается, что они будут иметь высокую цену.

Производительность и надежность SD-карт Western Digital и внешних твердотельных накопителей пока остаются загадкой, которую предстоит разгадать путем проведения независимых тестов.