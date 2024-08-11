Однако не стоит бежать в магазин за их покупкой, так как карты являются модифицированными вариантами стандартных моделей.

Энтузиаст искусственного интеллекта 青龍聖者 обнаружил в Китае две интересные видеокарты: GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ. Загадочные модели — это явно, модифицированные версии оригинальных GeForce RTX 4090D и GeForce RTX 4080 Super.

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GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ доступны в аренду у AutoDL, китайского поставщика облачных вычислений, который арендует серверы для работы ИИ. Можно арендовать одну видеокарту GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ за 0,03 доллара в час. Однако в настоящее время эта услуга доступна только в Китае, поскольку для регистрации понадобится китайский номер телефона.

Как уже указано в названиях моделей, GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ имеют вдвое больше памяти, чем их обычные версии. Больше видеопамяти полезны при работе с рабочими нагрузками искусственного интеллекта. Однако основные характеристики видеокарт должны остаться неизменными, хотя дополнительная память, вероятно, незначительно увеличит их TDP.

В сети уже было представлено немало модов, в которых пользователи модернизировали игровые видеокарты Nvidia GeForce, увеличивая объем памяти, например GeForce RTX 3070. Тем не менее, возможно, сейчас впервые наблюдается такой же уровень работы на новейших видеокартах Nvidia GeForce RTX 40. Процедура кажется простой, поскольку нужно всего лишь удалить существующие модули памяти GDDR6X на видеокартах и припаять новые, большей емкости. Однако для её выполнения требуется определенный навык.

Обычная GeForce RTX 4090D имеет 24 ГБ памяти GDDR6X, распределенных по 12 модулям памяти GDDR6X по 2 ГБ, тогда как GeForce RTX 4080 имеет 16 ГБ памяти GDDR6X, состоящей из восьми чипов одинаковой емкости. Чтобы увеличить объем памяти в два раза, придется заменить модули памяти GDDR6X емкостью 2 ГБ на 4 ГБ. Проблема в том, что модулей памяти GDDR6X/GDDR6 емкостью 4 ГБ не существует.

Таким образом, GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ, скорее всего, используют специальную печатную плату, что позволяет размещать модули памяти GDDR6X по обе стороны. Этот подход напоминает подход Nvidia к более премиальным профессиональным видеокартам Titan и RTX.

Как AutoDL получила GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ, остается загадкой, как и кто выполняет работу по модификации. Однако 青龍聖者 узнал, что обе видеокарты находятся в работе в Китае с конца июня. Сообщается, что GeForce RTX 4090D 48 ГБ продается примерно за 2500 долларов, что на 685 долларов дороже, чем стандартная GeForce RTX 4090D, рекомендуемая розничная цена которой составляет 1815 долларов США.

GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ, возможно, не являются уникальными видеокартами в арсенале AutoDL. Сообщается, что существует также модель A100, модернизированная до 96 ГБ HBM2e вместо обычного варианта A100 PCIe на 80 ГБ, который продает Nvidia.