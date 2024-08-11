Foxconn уже начала массовое производство устройств серии iPhone 16.

Ожидается, что Apple выпустит серию смартфонов iPhone 16 в начале сентября, возможно, 10 сентября. Foxconn уже начала массовое производство устройств серии iPhone 16. Согласно сообщению, одна из фабрик Foxconn в Китае начала масштабный набор сотрудников для наращивания производственных мощностей.

Стоит отметить, что компания долгое время полагалась на аутсорсинг при производстве своих флагманских смартфонов и других устройств Apple. Foxconn является тайваньским многонациональным контрактным производителем электроники, который выпускает iPhone для Apple.

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Согласно предыдущим сообщениям, Apple очень оптимистично оценивает объем поставок серии iPhone 16. План по поставкам увеличился более чем на 10% по сравнению с серией iPhone 15 и, как ожидается, составит более 90 миллионов единиц.

Как сообщается, компоненты серии iPhone 16 были заранее запущены в серийное производство, чтобы обеспечить бесперебойные поставки для процесса сборки. Среди компонентов, дисплейные панели поступили в массовое производство еще в июне и были произведены в достаточном количестве, чтобы обеспечить запуск в сентябре. Примечательно, что Samsung Display и LG Display производят OLED-панели для серии iPhone 16. Ожидается, что к концу 2024 года Samsung и LG поставят Apple примерно 80 миллионов и 43 миллиона панелей соответственно.