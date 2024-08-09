Что касается запуска серии процессоров Intel Arrow Lake, то о них компания ничего не сказала

Компания Intel объявила, что отложила мероприятие Innovation 2024 на следующий год. Среди прочего, это мероприятие демонстрирует инновации различных бизнес-подразделений компании, созданные в предыдущем году, включает в себя запуск нескольких ключевых продуктов и тизеры новых продуктов. Мероприятие Innovation 2024 должно было стать особенно важным для компании, поскольку ожидалось, что процессоры следующего поколения Core Ultra «Arrow Lake» будут выпущены не только для мобильных устройств, но также для настольных платформ. Другие ключевые экспонаты, представленные на выставке, включают серверные процессоры Xeon 6 и ИИ-ускоритель Gaudi 3, а также обновления технологических процессов компании, в частности техпроцессов Intel 20A и Intel 18A.

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Перенос сроков проведения Intel Innovation 2024 можно рассматривать как попытку продемонстрировать искренность компании, стремящейся достичь своей цели по сокращению расходов и повышению выручки на 10 миллиардов долларов к 2024 финансовому году, что принесет результаты только к середине 2025 года. Вероятно, в свете этого компания сочла бы неуместным устраивать пышное мероприятие по демонстрации продукта. Тем не менее пока нет информации о том, как это повлияет на запуск таких продуктов, как серия Core Ultra "Arrow Lake", но вполне возможно, что компания представит их в рамках специальной презентации для СМИ.