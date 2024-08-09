Будущие мобильные процессоры Intel получат ядра Lion Cove, Skymont и Crestmont.

Intel готовится выпустить свои процессоры Arrow Lake-S линейки Core Ultra 200 для настольных ПК в октябре, но ближе к выставке CES 2025 появятся мобильные варианты. По мере приближения к выходу этих процессоров Intel готовится к выпуску новой линейки. Недавние патчи Linux PMU для процессоров Arrow Lake раскрывают новую информацию о линейке мобильных устройств, в частности о варианте Arrow Lake-H.

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Патч указывает, что процессоры Arrow Lake-H будут иметь сочетание архитектур Skymont и Crestmont для своих эффективных ядер, в отличие от чипов Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh предыдущего поколения, где обычно можно увидеть только один тип ядер. В случае с Meteor Lake мы видели, что Intel использует ядра LP-E, но они основаны на одной и той же архитектуре эффективных ядер, тогда как процессоры Arrow Lake-H будут использовать разные архитектуры E-Core для разных целей. E-Cores Skymont будут располагаться рядом с производительными ядрами Lion Cove на основном вычислительном кристалле, а ядра Crestmont LP-E будут представлены на кристалле чипсета.

Стоит иметь в виду, что Arrow Lake-H — не единственная линейка мобильных чипов Arrow Lake. Есть Arrow Lake HX и Arrow Lake U для высокопроизводительных и энергоэффективных ноутбуков соответственно. Серия Arrow Lake H создана для массовых игровых ноутбуков и включает до 6 ядер Lion Cove и 8 ядер Skymont. Также будет 2 ядра Cresmont LP-E. На данный момент код находится на рассмотрении, но как только он будет готов, его можно будет объединить с ядром Linux v6.12. Чипы HX будут сконфигурированы как модели для настольных ПК с 8 P-Core и 16 E-Core, тогда как серия U будет иметь только 2 производительных ядра и 6/8 эффективных ядер.

Процессоры Intel Arrow Lake-H будут иметь схему наименования Core Ultra 200H, а также получат встроенную графику Xe-LPG, но в основном будут работать в паре с дискретными графическими картами для повышения производительности в играх. Перед выпуском ноутбуков на базе Arrow Lake на мобильном рынке появятся чипы Lunar Lake, которые будут выпущены на первыми, даже раньше настольной серии Arrow Lake-S. Ожидается, что будущие ноутбуки будут оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 50.