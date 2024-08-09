Raspberry Pi Pico 2 будет работать с новым микроконтроллером RP2350 и стоить на доллар больше.

Оригинальный Raspberry Pi Pico был выпущен в январе 2021 года как первая плата Raspberry Pi, основанная на одном микроконтроллере. Raspberry Pi сейчас запускает улучшенную версию устройства, добавляющую неожиданные возможности и решающую давно наблюдаемую проблему отсутствия безопасности данных.

Raspberry Pi Pico 2 основан на микроконтроллере RP2350, стоит всего на один доллар дороже, чем оригинальный Raspberry Pi Pico, и предлагает более высокую тактовую частоту ядра, двойной объем памяти, более мощные ядра Arm и другие улучшения, которые можно ожидать от улучшенного процессора. Новая плата также включает в себя два дополнительных ядра RISC-V, основанных на дизайне с открытым исходным кодом Hazard3, который, по словам соучредителя Raspberry Pi Эбена Аптона, является совершенно новой разработкой.

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Новый Raspberry Pi Pico сохраняет совместимость с более ранними версиями, обеспечивая при этом значительный прирост общей производительности. Чип теперь оснащен двумя ядрами Cortex-M33, которые получили дополнительные вычислительные элементы, такие как FPU и DSP.

Hazard3 реализует набор инструкций RV32I, что означает поддержку ядрами базовых 32-битных инструкций RISC-V ISA. Эбен Аптон заявил, что Raspberry Pi стремится предоставить разработчикам стабильную и хорошо поддерживаемую среду для RISC-V ISA, а платы Raspberry Pi, безусловно, являются проверенной технологией на рынках встраиваемых и промышленных микроконтроллеров/SBC.

Дизайн Hazard3 был разработан Люком Реном, одним из инженеров ASIC Raspberry Pi, в его свободное время. Аптон заявил, что RISC-V и, в частности, реализация Hazard3 теперь могут считаться зрелой технологией чипов, достойной интеграции в проекты Raspberry Pi. Ядра Hazard3 являются «необязательными», а это означает, что разработчики должны выбирать между RISC-V и Arm во время загрузки. Интересно, что также можно использовать смешанную конфигурацию из одного ядра Arm Cortex-M33 и одного ядра RISC-V Hazard3.

Микроконтроллер RP2350, встроенный в плату Raspberry Pi Pico 2, представляет комплексную архитектуру безопасности с поддержкой технологии Arm TrustZone, безопасного загрузочного ПЗУ и многого другого. Сообщается, что клиенты были недовольны отсутствием функций безопасности в оригинальном микроконтроллере (RP2040), поскольку они не могли защитить свой код от любопытных глаз.

Raspberry Pi Pico 2 стоит 5 долларов за штуку, тогда как оригинальная плата стоила 4 доллара. Разработчики-одиночки вряд ли будут обеспокоены небольшим увеличением стоимости, но компании, закупающие микроконтроллеры оптом, могут понести немного большие затраты. Однако Аптон считает, что дополнительные функции безопасности в сочетании с повышенной производительностью чипа RP2350 сделают Raspberry Pi Pico 2 привлекательным вариантом для многих промышленных и встраиваемых систем, а также IoT.