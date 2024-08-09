Не анонсированная видеокарта уже рекламируется в составе внешнего графического устройства от компании OneNetbook

Китайский производитель ПК OneNetbook рекламирует новый eGPU в социальных сетях, утверждая, что это первая портативная мобильная графическая док-станция, оснащенная AMD RX 7800M. Это довольно интересно, поскольку AMD даже не выпустила графический процессор Radeon RX 7800M для мобильного сегмента. Утверждается, что новый ONEX GPU 2 скоро будет выпущен, сообщает производитель устройства, и в настоящее время оно проходит испытания.

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Упоминание AMD RX 7800M в социальных сетях является чрезмерным энтузиазмом со стороны OneNetbook, а не ошибкой, поскольку оно подчеркивает новизну графического процессора и сообщает о модели AMD RX 7800M как в тексте, так и в рекламных изображениях. Хотя графике RDNA 3 уже не первый год, хорошо, что AMD намерена заполнить серьезный пробел между мобильными графическими процессорами RX 7900M и RX 7600M/M XT. Ранее ходили слухи о слегка модернизированной модели RX 7650M XT, но пока ничего конкретного не сообщалось.

OneNetbook уже имеет аналогичный eGPU, ONEX GPU, который впервые был представлен в ноябре 2023 года и стал доступен в начале 2024 года. Судя по изображениям новой модели, обновленный и более мощный ONEX GPU 2 будет предлагать аналогичную форму и стиль. Конечно, самое интересное в этом устройстве второго поколения — это мощный процессор AMD RX 7800M.

Официальной информации о RX 7800M нет. Если это модель основана на настольной RX 7800 XT, то это должно означать большой шаг вперед в мощности портативной графики. Что касается желаемых характеристик, то пользователи хотели бы от RX 7800M получить на 50% больше ядер графического процессора, больше видеопамяти и улучшенную пропускную способность за счет более широкой шины.

Можно ожидать, что функции предшественника OneNetbook будут перенесены на ONEX GPU 2, включая разъем USB4 или OCuLink, встроенное средство расширения памяти M.2, множество портов и встроенный БП.

Поскольку нынешнее внешнее графическое устройство ONEX стоит 699 долларов, то обновленное решение может легко достигнуть цены 899 долларов или больше. Большая стоимость видится нецелесообразной, так как за цену в районе 1000 долларов многие предпочтут приобрести ноутбук с полноценной дискретной графикой.