Новый графический процессор Nvidia для автомобилей основан на архитектуре Arc Alchemist и призван не только улучшить опыт вождения автомобилей, но и создать из автомобиля настоящий развлекательный центр

Intel выпустила свой первый дискретный графический процессор, предназначенный для автономных и интеллектуальных транспортных средств, воспользовавшись растущим спросом на искусственный интеллект в автомобильной промышленности. Дискретный графический процессор, основанный на архитектуре Intel Arc Alchemist, представляет собой вариант чипа ACM-G10 Xe-HPG и имеет номинальную общую мощность платы (TBP) 225 Вт. Новое графическое решение, получившее название A760A, включает 28 ядер Xe, 28 блоков трассировки лучей и до 448 процессоров XMX/Vector Engine.

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Он работает на частоте Boost 1,963 МГц, обеспечивает производительность FP32 одинарной точности до 14 Тфлопс и обеспечивает до 229 TOPS вычислительной мощности искусственного интеллекта. Другие интересные аппаратные особенности включают 16 ГБ памяти на 256-битной шине и интерфейс PCIe 4.0×16.

Сообщается, что A760A обеспечивает повышение производительности до 40 процентов в нескольких ключевых приложениях, включая виртуальные машины и безопасность. Он также способен обеспечить работу внутри транспортных средств следующего поколения, таких как распознавание голоса, камеры и жестов.

В рамках планов Intel по улучшению работы водителей в автомобиле новый чип сможет одновременно запускать игры AAA класса и компьютерные приложения на базе искусственного интеллекта. Он также будет поддерживать голосовых помощников на основе больших языковых моделей и улучшит пользовательский интерфейс автомобильных информационно-развлекательных систем с помощью 3D-рендеринга и поддержки до шести камер.

По данным Intel, ее чипсеты для транспортных средств позволят автопроизводителям использовать одну платформу для нескольких моделей автомобилей, каждая из которых имеет различные комплектации. В то время как модели начального и среднего уровня смогут использовать центральный процессор, варианты более высокого класса могут получить дополнительные функции премиум-класса благодаря дополнительной вычислительной мощности дискретного графического процессора Arc.

Новый графический процессор поступит в коммерческую эксплуатацию в автомобилях в Китае с начала 2025 года, ознаменовав новую эру кабины на основе искусственного интеллекта и расширенной персонализации как для водителей, так и для автопроизводителей. Компания также заявила, что в будущем ее стратегия заключается в том, чтобы привнести мощь искусственного интеллекта в устройства любого размера и формы.

Intel не сообщила, какие конкретно автомобили будут первыми использовать новый графический процессор, но в пресс-релизе указано, что Китай был выбран в качестве стартового рынка из-за его высоких скоростей разработки электромобилей и внедрения передовых технологий, что облегчает тестирование новых устройств перед более широким глобальным развертыванием.