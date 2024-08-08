Все три модели получат разные дисплеи разрешением от 1,5 до 2K

Ожидается, что компания Oppo представит серию смартфонов Find X8 в октябре этого года в Китае. В текущую серию Find X7 вошли две модели: Find X7 и Find X7 Ultra. Однако недавние сообщения предполагают, что линейка X8 будет включать целых три модели, такие как Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra. В сообщении на Weibo инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности об аккумуляторах и зарядке всех трех телефонов. В новом посте на платформе микроблогов он поделился характеристиками дисплея серии X8.

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Приведенная утечка предполагает, что серия Find X8 будет иметь различные дисплеи, в том числе плоские экраны с разрешением 1,5K, изогнутые экраны с разрешением 1,5K и изогнутые экраны с разрешением 2K. Похоже, что речь идет о Find X8, X8 Pro и X8 Ultra соответственно.

В сообщении инсайдера также говорится, что в прототипах этих телефонов в настоящее время используются дисплеи от Tianma Microelectronics (TM) и Beijing Oriental Electronics (BOE). Примечательно, что дисплей 2K 8T LTPO от BOE с новой подложкой впечатляет своими возможностями, демонстрируя значительные улучшения качества изображения, яркости и системы затемнения. Кроме того, экран окружен ультратонкими рамками со всех четырех сторон.

Флагманский Find X8 Ultra, запуск которого ожидается в январе 2025 года, скорее всего, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4. В свою очередь Find X8 и Find X8 Pro будут оснащены чипсетом Dimensity 9400.

Недавно инсайдер сообщил, что Find X8, X8 Pro и X8 Ultra будут оснащены аккумуляторами емкостью 5600 мАч, 5700 мАч, 6100 мАч или 6200 мАч соответственно. Ожидается, что серия будет работать на Android 15 с версией ColorOS 15 из коробки.

Кроме того, предполагается, что Find X8 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, включающими пару перископических телеобъективов, аналогичных Find X7 Ultra. Кроме того, ожидается, что смартфон будет поддерживать двустороннюю спутниковую связь и оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран.

На вопрос о заметных различиях между Find X8 и X8 Pro DCS ответил, что вариант Pro имеет двойные телеобъективы с перископом, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на экране и аккумулятор большей емкости. Следовательно, Find X8 будет иметь встроенный в экран датчик отпечатков пальцев оптического типа и модуль камер из трех датчиков.