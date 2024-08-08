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Продажи Sony PlayStation 5 достигли 61 миллиона
Продажи Sony PlayStation 5 приближаются к NES, но темпы довольно быстро снижаются.

 С момента выпуска в ноябре 2020 года по всему миру было продано 61,7 миллиона единиц PlayStation 5. Это означает, что она остается на четырнадцатой позиции в списке самых продаваемых консолей всех времен, всего на несколько тысяч отставая от NES. Однако есть не только хорошие новости для Sony. Темпы падения продаж PS5 оказались выше, чем ожидали аналитики.

 Финансовый отчет Sony за первый квартал 2024 финансового года показывает, что за эти три месяца было продано 2,4 миллиона консолей PlayStation 5. Это меньше, чем 4,5 миллиона продаж в предыдущем квартале, и ниже, чем 3,3 миллиона продаж в том же квартале в 2023 году.

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 Аналитики ожидали, что продажи PS5 за квартал составят 3 миллиона штук, что значительно превышает фактическую цифру. Директор Morningstar Investment Казунори Ито сообщил Bloomberg, что бизнес PlayStation не так хорош, как предполагают цифры, поскольку его прибыль и доходы были завышены из-за слабой йены. Он добавил, что, хотя Sony и заявила, что продажи оборудования замедлятся, темпы оказались быстрее, чем ожидалось.

 Новейшей системе Sony еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она догонит PS4 по объему продаж в 117,2 миллиона единиц. Как можно видеть на диаграмме ниже, за тот же период своего жизненного цикла PS4 было продано почти на 2 миллиона единиц больше.

 Хорошей новостью для Sony является то, что выручка от сегмента игр и сетевых услуг увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль выросла на 32% с $335 млн до $443 млн. Это было связано с курсами валют, а также с увеличением продаж сторонних игр (особенно Helldivers 2) и сетевых сервисов, в основном PlayStation Plus.

 Несмотря на то, что доходы от продажи программного обеспечения выросли, вероятно, из-за более высоких цен на игры, фактические продажи снизились с 56,5 миллионов в том же квартале прошлого года до 53,6 миллионов в первом квартале 2024 финансового года.

 В сообщении также подчеркивается постоянно растущий переход от физических носителей к цифровым на рынке консолей. В первом квартале 80% продаж были цифровыми, тогда как в 2023 финансовом году средний показатель составлял 70%. Смерть физических консольных игр привела к тому, что традиционные магазины, такие как GameStop, столкнулись с трудностями, в то время как британский ритейлер Game, который прекратил свою программу обмена в начале этого года, был вынужден опровергнуть слухи о прекращении всех продаж физических игр.

#sony #playstation 5 #playstation #игровые консоли #nes #игровые консоли sony
Источник: techspot.com
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Sony отгрузила более 61 миллиона консолей PlayStation 5 по всему миру
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