Новинка является немного измененной моделью Realme 12 4G.

Смартфон Realme 13 4G был анонсирован в Индонезии как третий в серии Realme 13. Он присоединится к Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+, представленным в июле, которые оснащены модемами 5G.

Realme 13 4G получил большинство функций Realme 12 4G, анонсированного в июне. Дизайн тот же, вплоть до одного из доступных вариантов цвета. Тем не менее новый Realme 13 4G может похвастаться степенью защиты от пыли и воды IP64, что является повышением по сравнению с рейтингом IP54 у Realme 12. Аналогичная функция под названием Aqua Touch доступна на OnePlus 12R.

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Realme 13 4G оснащен 6,67-дюймовой панелью AMOLED с частотой 120 Гц и центральным отверстием для фронтальной камеры. Смартфон также получил встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, который может измерять частоту сердечных сокращений, и сенсорную функцию Rain Water Touch, позволяющую экрану обнаруживать сенсорный ввод, даже если пальцы мокрые. Похожая функция под названием Aqua Touch доступна в OnePlus 12R.

В основе Realme 13 4G лежит немолодая однокристальная система Snapdragon 685 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Realme 12 доступен с объемом памяти до 512 ГБ, но "новинка" такой роскоши не получит. К счастью, смартфон имеет слот для карт памяти microSD.

Realme 13 4G оснащен основным сенсором Sony LYT-600 с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения для основной задней камеры, а камера глубины 2 МП станет второстепенным датчиком. Спереди устройства расположена фронтальная камера разрешением 16 Мп. В телефоне также есть поддержка двух SIM-карт, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, аудиоразъем и стереодинамики. Под капотом находится аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт.

Телефон поставляется с оболочкой Realme UI 5.0 на базе Android 14 и поддерживает GT Mode — режим производительности, который дебютировал в серии Realme GT. Доступный в цветах Skyline Blue и Pioneer Green, Realme 13 4G стоит около 187 долларов за версию на 128 ГБ и около 199 долларов за версию на 256 ГБ.