OnePlus Open Apex Edition получил накопитель емкостью 1 ТБ и VIP-режим.

OnePlus Open был выпущен в прошлом году в цветах Emerland Dusk и Voyager Black. Теперь бренд выпустил складной телефон в новом цветовом варианте с увеличенным объемом памяти и дополнительными функциями. Комментируя запуск, генеральный директор Киндер Лю заявляет, что OnePlus Open Apex Edition предлагает более роскошный вариант с некоторыми новыми дополнениями.

OnePlus Open Apex Edition оснащен задней панелью из натуральной кожи премиум-класса малиново-красного цвета. Этот оттенок на протяжении многих лет использовался для предыдущих планшетных телефонов OnePlus. Кнопка ползунка оповещения выделена красным цветом.

реклама

Помимо дизайна, OnePlus Open Apex Edition получил хранилище UFS 4.0 емкостью 1 ТБ, что в два раза превышает прежние 512 ГБ в стандартных вариантах. При этом объем оперативной памяти остался прежним — 16 ГБ. Смартфон оснащен выделенным чипом безопасности для защиты данных пользователя. Складной телефон оснащен VIP-режимом, доступ к которому можно получить с помощью ползунка оповещений. Он переводит устройство в VIP-режим для обеспечения надежной конфиденциальности и безопасности VIP-уровня. OnePlus Open Apex Edition также получает новые функции редактирования изображений AI Eraser и AI Smart Cutout для удаления ненужных объектов с фотографий. Остальные основные характеристики устройства остались такими же, как у стандартных моделей.

Цена OnePlus Open Apex Edition составляет 1800 долларов. Он будет доступен на сайте бренда, Amazon и в ведущих розничных магазинах, начиная с 10 августа.