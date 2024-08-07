Предполагается, что будущий флагман компании Realme GT 7 Pro сможет заряжаться до 100% за 5 минут.

Компания Realme уже подтвердила, что на сегодняшний день у нее самая быстрая технология зарядки для смартфонов на базе ОС Android с мощностью 300 Вт. Однако ей еще предстоит создать устройство, поддерживающее новую спецификацию.

Сейчас технология находится на стадии тестирования и может стать реальностью в следующем смартфоне компании - Realme GT7 Pro. По слухам, это устройство станет одним из немногих новых флагманских Android-смартфонов с очень емкой батареей, заявленная емкость которой может достигать или даже превышать 6000 мАч.

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Однако, в отличие от своих собратьев, теперь предполагается объединить эту спецификацию с технологией SuperVOOC мощностью 300 Вт, способной заряжать Realme GT7 Pro на 100% всего за 5 минут.

Realme, возможно, не будет удовлетворена лишь таким уровнем обновлений в своем преемнике модели GT6. Теперь планируется также оснастить Realme 7 Pro высокоточным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев под дисплеем, который, по слухам, станет визитной карточкой Android-флагманов 2024-25 годов.

Кроме того, компания рекламирует GT7 Pro, как модель с поддержкой стандарта защиты IP69 для предотвращения повреждений от воды или пыли, в то время как даже такие устройства, как Samsung Galaxy S24 Ultra, обходятся лишь спецификациями IP68.