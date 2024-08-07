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Стали известны даты выпуска дрона DJI Neo и экшн-камеры DJI Osmo Action 5 Pro
Похоже, в этом месяце DJI порадует поклонников парой релизов. Предполагается, что DJI Neo и DJI Osmo Action 5 Pro выйдут с разницей в неделю, и их можно будет заказать до начала сентября

 За последние несколько недель появилось много информации о будущих продуктах компании DJI. До недавнего времени предполагалось, что у компании есть как минимум два новых дрона, находящихся на продвинутой стадии разработки.

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 Однако впоследствии выяснилось, что альтернативная модель HoverAIR X1 ценой 349 долларов может быть запущена первой. Стоит отметить, что этим летом появились подробности о дронах DJI Air 3S, Mavic 4 и Neo, а также аналогичная информация о новых экшн-камерах.

 Судя по новой утечке, опубликованной @Quadro_News, в ближайшее время появятся только два из них. В частности, ожидается, что дрон DJI Neo будет выпущен первым с набором аксессуаров Fly More Combo и Motion Fly More Combo. Предположительно, новый дрон будет анонсирован 20 августа, в этот же день DJI откроет предварительные заказы на устройство.

 Также @Quadro_News утверждает, что DJI не собирается в ближайшее время представлять Air 3S и даже не упоминает серию Mavic 4. Вместо этого, похоже, DJI последует за Neo и выпустит Osmo Action 5 Pro, экшн-камеру, фотография которой была представлена в конце прошлого месяца. В настоящее время ожидается, что Osmo Action 5 Pro дебютирует 28 августа с пакетами Standard и Adventure Combo, однако, цены на следующую экшн-камеру DJI пока остаются не известны.

#дроны #dji #дроны dji #экшн-камера #экшн камера #dji neo #dji osmo action 5 pro
Источник: notebookcheck.net
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