Мышь Xingyue Mouse GT имеет частоту опроса 8 кГц и аккумулятор со временем работы до 80 часов

Компания Huawei выпустила на китайском рынке свою новейшую флагманскую игровую мышь под названием Xingyue Mouse GT. Мышь стоит 599 юаней (84 доллара США), и она будет доступна для предварительного заказа, начиная с сегодняшнего дня, а продажи начнутся 23 августа.

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В Xingyue Mouse GT используется технология NearLink Star Flash от Huawei, обеспечивающая высочайший уровень игрового процесса и плавное взаимодействие ПК и планшета. Она оснащена адаптивным алгоритмом скачкообразной перестройки частоты, который повышает защиту от помех почти в четыре раза по сравнению с традиционными беспроводными мышами, обеспечивая стабильное соединение даже в сложных условиях.

Мышь имеет частоту опроса 8 кГц и сверхнизкую задержку 0,125 миллисекунды, что делает ее отличным выбором для профессиональных игроков. Мышь также оснащена сенсором с разрешением 30000 точек на дюйм и может отслеживать движение со скоростью до 750 IPS (дюймов в секунду), обеспечивая точный контроль во время высокоскоростных игр.

Мышь Xingyue Mouse GT весит 59 грамм, имеет эргономичный дизайн и удобную, приятную для кожи текстуру и обеспечивает до 80 часов непрерывного использования благодаря аккумулятору большой емкости, а технология быстрой зарядки обеспечивает 14 часов работы при зарядке всего за одну минуту.

Мышь оснащена технологией предварительного нажатия клавиш и оптическими микропереключателями для быстрого и надежного реагирования, а также имеет ресурс до 100 миллионов нажатий клавиш. Она также оснащена стильным металлическим колесом прокрутки и доступна в цветах Deep Space Grey и Silver Moon, что добавляет элегантности любому игровому или офисному оборудованию.

Программное обеспечение Huawei GoPlay еще больше расширяет возможности пользователя, предлагая такие функции, как настраиваемое назначение клавиш, интеллектуальное управление батареей и автоматическое обновление прошивки.